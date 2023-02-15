Землю накроет затяжная магнитная буря: как подготовиться к опасному периоду

Землю снова накроет магнитная буря. На этот раз явление будет затяжным, поэтому к нему стоит подготовиться, чтобы избежать опасности для здоровья.

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Как сообщает Space Weather Prediction Center, магнитная буря ожидается в период с 19 по 22 февраля. В целом, последний месяц зимы будет довольно непростым в этом плане. Прогнозируются длительные и сильные магнитные бури.

Наибольшим образом магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. Они могут быть причиной головной боли и мигрени, учащенного сердцебиения и бессонницы, плохого самочувствия и сниженного жизненного тона, а также перепадов давления.

Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля – так называемого защитного купола Земли, к которому прикасаются всплески солнечной энергии, замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Тело человека имеет более 5 млн рецепторов, испытывающих уровень напряжения магнитного поля. Магнитные всплески влияют на эти рецепторные окончания и вызывают чувство дискомфорта.

Кроме того, магнитные бури влияют на многие области деятельности человека. В такие периоды фиксируются нарушения связи, систем навигации космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах, а также разрушение энергетических систем.

Как подготовиться к магнитной буре

В первую очередь, нельзя злоупотреблять алкоголем. Важно не курить или хотя бы сократить количество сигарет. Врачи рекомендуют не переутомляться на работе и уменьшить физические нагрузки.

Положительно на самочувствии сказываются прогулки на свежем воздухе не менее одного часа в день.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит держать лекарства в доступном месте. А для поддержки сосудов в тонусе во время магнитной бури врачи советуют принимать контрастный душ несколько раз в день.

Снять напряжение и тревогу помогут ванны с ароматическими маслами и травами. Чтобы не повысился холестерин в крови, не помешает отказаться на время магнитных бурь от жирного и сладкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года ожидаются две сильные магнитные бури, а также еще одна, но меньшей силы. Метеозависимым людям следует быть подготовлены и помнить о влиянии солнечной активности на самочувствие.

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