Землю накроет первая в марте магнитная буря: когда ждать солнечного возмущения и как сохранить здоровье

В воскресенье, 5 марта Землю накроет первая в марте магнитная буря. Она продлится три дня – до 7 числа. В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение здоровья, причем, как физического, так и морального.

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Согласно данным погодного сайта Meteoagent, буря 5 марта будет слабой мощности, 6 числа – средней, 7 – снова слабой. Затем последует неделя затишья и следующая магнитная буря накроет планету 15 марта. Она будет однодневная и слабая.

О том, как перенести период, когда вспышки Солнца соприкасаются с защитным куполом Земли и вызывают его колебания, в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт Виктор Мацышин.

По его словам, нервная система человека может становиться более уязвимой в дни магнитных бурь, смен сезонов и погоды. Однако благодаря "трем столпам здоровья" ситуацию можно исправить.

Для этого человеку нужен:

– качественный отдых

"Очень важно, чтобы человек полноценно отдыхал во время сна. Для этого надо ложиться до 10 часов вечера и вставать в 6-7 часов утра", – сказал Мацышин, подчеркнув, что можно использовать дополнительные способы восстановления, к примеру, медитацию.

– физическая активность

"Она должна быть дозированной и адекватной. Каждое утро 5-10 минут посвящать зарядке. Кроме того, можно добавить в свой график 1-2 занятия спортом в неделю. При этом интенсивность таких занятий должна быть "до 50% от возможности", – сказал специалист.

По его словам, выкладываться нужно на 50%, поэтому простая ходьба тоже поможет здоровью

– сбалансированное питание

"В контексте белков, жиров и углеводов. Обед нужно организовывать в интервале между 12 и 14 часами. В это время можно позволить себе наиболее калорийную пищу. При этом завтрак и ужин не являются обязательными, если чувства голода нет. Возможен также вариант позднего завтрака и раннего ужина, но желательно не переедать на ночь", – отметил Мацышин.

Эти советы, как утверждает врач, помогут создать "эффект зонтика" – защиту для организма.

Отметим, магнитные бури в марте будут средней мощности. И их будет мало.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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