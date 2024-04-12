'Зеленый центр' в Запорожье с начала года издал более 2 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Продовольственная поддержка для переселенцев – одно из значимых направлений программы "Спасение жизней" Фонда Рината Ахметова. В Запорожье выдача гуманитарной помощи от Фонда осуществляется в "Зеленом центре Метинвест".

"С начала года люди получили около 2 тысяч продуктовых наборов в "Зеленом центре". С начала полномасштабной войны – более 52 тысяч", – говорит Анна Пантюк, директор общественного союза "Зеленый центр Метинвест".

"В наборе есть макароны, – это то, что ребенок мой любит. Мука, подсолнечное масло, соль, сахар, крупа, бобы, тушенка, паштет и печенье", – распаковывает коробку Наталья, вынужденная переселенка из Малой Белозерки Запорожской области.

В прошлые годы женщина уже получала от Фонда не только продуктовые наборы, но подарки для ребенка на Новый год.

Выдача продуктовых наборов продолжается. Здесь ждут вынужденных переселенцев, которые имеют инвалидность и еще не получали помощи в 2024 году. Для людей этих категорий это больше, чем помощь.

Продуктовые наборы можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Запорожье, ул. ул. Тургенева 29. Выдачи будут производиться до конца 2024 года.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.