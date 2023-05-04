Зеленскому в Нидерландах показали Patriot, которые получит Украина. Фото

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Нидерландах показали зенитные ракетные комплексы Patriot, которые получит наше государство. Также главе украинского государства продемонстрировали артиллерию и бронемашины, которые прямо оттуда поедут в Сил обороны.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига. "В принципе, слов не нужно, когда такие фото – это то, с чем возвращается с визита президент воюющего за свою землю и свободу государства. Мощная оборонная поддержка Нидерландов, одной из стран лидеров в помощи нам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский лично поблагодарил воинов Нидерландов, персонал, парламент, правительство, а также премьер-министра Марка Рютта за сильную непоколебимую поддержку.

"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы", – отметил Сибига.

Напомним, недавно на боевом дежурстве стал первый дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, другие дивизионы "в дороге", но тоже уже скоро будут защищать украинцев.

27 апреля стало известно, что второй дивизион ЗРК "Patriot" уже встал на защиту Украины. Таким образом, противовоздушные силы обороны продолжают усиливаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Игнат отметил, что украинская армия уже получила дальнобойный комплекс Patriot, однако полностью пазл защиты страны из воздушного пространства сложится после получения нашим государством современных истребителей F-16;

– спикер Воздушных сил ВСУ пояснил, что ЗРК Patriot позволит украинской армии оттеснять авиацию вражеских войск России подальше от границ Украины. Эта система противовоздушной обороны Силы обороны нашей страны уже получили от Германии.

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