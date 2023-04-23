Первый дивизион ЗРК Patriot на боевом дежурстве на фронте: Игнат показал фото

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что первый дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot уже находится на боевом дежурстве. Другие дивизионы "в пути", но тоже скоро будут защищать украинцев.

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Об этом Игнат рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. Он также показал фото из ЗРК, переданные Украине партнерами.

"Сделал себе селфи в память... Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает... Другие, нам обещанные, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и в отношении российских самолетов, в частности", – рассказал спикер. .

Игнат добавил, что системы Patriot используют ракеты разного типа, в частности, против баллистики, аэродинамических целей и т.п.

Кроме того, эти ЗРК способны сбивать переделанные российскими оккупантами ракеты С-300, потому что их запускают баллистической траекторией.

Отметим, что в министерстве обороны Германии сообщили, что ЗРК Patriot уже доставили в Украину. Количество ЗРК в ведомстве не раскрыли, но отметили, что ПВО поставили нашему государству с ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие, обучавшиеся работать с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, показали лучшие результаты, чем их американские коллеги. На развертывание комплекса воины ВСУ тратили почти вдвое меньше времени.

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