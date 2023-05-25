Зеленского призвали увеличить отпуска для военных: появилась новая петиция

На сайте президента появилась петиция, где просят увеличить отпуска для военнослужащих до 40 дней, а срочникам установить отпуска 20 дней.

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Автор петиции, народный депутат Алексей Гончаренко, просит содействовать рассмотрению законопроекта №9205, предусматривающего увеличение отпусков военным.

"В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№9205), который предлагает увеличить отпуска военным в целом до 40 дней: 30 дней ежегодного и 10 дней по семейным обстоятельствам. Также документом отдельно предлагается увеличить отпуск срочникам до 20 дней, поскольку сейчас у них есть только 5-дневный отпуск по семейным обстоятельствам. А некоторые срочники уже не видели своих родных по 1-2 года", – отмечается в петиции.