Зеленский запланировал военный парад к юбилею независимости Украины

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины – среди мероприятий запланирован военный парад.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил, что все праздничные мероприятия должны будут не только фокусироваться на истории, но и показывать направления развития будущего страны.

Президент уточнил, что в канун юбилея состоится саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины.

"Это событие будет иметь историческую ценность. Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова", – подчеркнул он.

В День Независимости Украины, 24 августа, наряду с другими мероприятиями проведут парад с привлечением военной техники, а вечером состоится праздничный концерт, говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского, на главный праздник нашей страны ожидается приезд лидеров многих государств – партнеров и друзей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа 2020 года официального военного парада в Киеве не было, однако состоялся Марш защитников Украины. В нем приняли участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты.

Мероприятие собрало несколько тысяч человек, участники шествия прошли от парка Шевченко до Майдана Незалежности в Киеве.