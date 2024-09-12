'Безопасность детей сегодня касается каждого': Зеленский выступил на Саммите первых леди и джентльменов. Видео

Президент Владимир Зеленский выступил на Саммите первых леди и джентльменов в Киеве. Глава государства уделил внимание основной теме саммита – безопасности детей.

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Также президент подчеркнул, что такие мероприятия приносят пользу Украине и миру. Ведь безопасность ведь детей сегодня касается каждого.

"Этот саммит в том числе и все усилия Украины и наших союзников в целом доказывают: безопасность детей сегодня касается каждого. Она должна объединять, и она объединяет сегодня всех, независимо от каких-либо политических уровней. Лидеры государств, первые леди и джентльмены, международные организации и институции, активные, смелые и неравнодушные люди со всего мира, а в целом – взрослые, которым предстоит преодолеть недетские вызовы", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что одним из величайших преступлений агрессивной войны России против Украины является украденное у украинских детей детство.

"То, что дети наиболее уязвимы во время войны, это – не просто слова, это факт. Ничто так не сжимает сердце, не звучит более жутко, чем детское "мне страшно". Можно отстроить разрушенные дома, восстановить экономику, возможности инфраструктуры, можно разминировать территории усеянные враждебными минами. Все это можно сделать, но как вернуть детство, которое украли? – задал риторический вопрос Зеленский.

Президент напомнил, что недавно был День знаний, но из-за войны украинским детям приходится получать совсем другие, не академические знания – как идти на первый урок под звуки сирен, учить не только школьные предметы, а короткие маршруты к бомбоубежищам, адаптироваться к обучению онлайн.

Украинские дети страдают войной, а молодые люди, которые в начале вторжения РФ сами были детьми, идут в армию из-за того, что зло жестко и сразу не поставили на место, подчеркнул Зеленский.

"Именно так бывает, когда мир годами думает о "красных линиях", ищет дипломатические пути к тому, кто годами совершенно недипломатично убивает, сжигает, насилует. Годами совершает аннексии, развязывает войны и ведет их столько, сколько нужно ему. делать это дальше, пока мир вокруг спит, пока кто-то в мире делает вид, что ему не безразлично, но только делает вид", – подчеркнул Зеленский.

Самый важный и болезненный вопрос, который сейчас задают украинские дети: "Когда закончится эта война?", подчеркнул президент. Зеленский уверен, что ответ на этот вопрос должен дать весь мир.

"Этот вопрос требует честных ответов, требует того, чтобы все были честными, прежде всего сами с собой. Потому что очень легко осуждать российскую ракету, потому что это факт. Она летит в нашу школу. Но не так легко признать, что в этой ракете могут быть детали из Америки, из Европы, из Азии, из любой части мира. Вы знаете, есть такое выражение, дьявол кроется в деталях. Этот пример о ракете, к сожалению, доказывает это во всех смыслах этого слова", – констатировал президент.

Он подчеркнул – Украина стремится к справедливому завершению войны и предлагает свое решение мира.

"Чтобы мир никогда больше в будущем не видел фото детской комнаты, в которую прилетел снаряд, или ребенка, которого достают из-под завалов после ракеты. Эта война и все войны должны уйти в прошлое. Украина стремится к этому очень сильно. Украина объединяет мир ради этого. Украина и мир должны достичь этого", – сказал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве состоялся четвертый саммит первых леди и джентльменов, посвященный безопасности детей. Мероприятие, которое Елена Зеленская организует каждый год, провели 12 сентября. Темой его стала сохранность детей во время военных конфликтов.

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