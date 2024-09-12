В Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов, посвященный безопасности детей: Елена Зеленская подвела итоги. Видео

В Киеве прошел четвертый Саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие, которое Елена Зеленская организует каждый год, в этом году провели 12 сентября. Темой его стала безопасность детей во время военных конфликтов. Супруги лидеров разных стран мира, ведущие украинские и международные эксперты обсудили угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются дети в условиях войны.

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По словам Елены Зеленской, Украина, к сожалению, сейчас является крупнейшим экспертом по этой теме. Первая леди подвела итоги мероприятия.

По ее словам, во время саммита обсуждали физическую, ментальную и психологическую безопасность детей во время войны. Обсудили также образовательные проблемы, в частности речь шла о диджитализации образования и киберпространстве.

Одной из главных тем саммита было возвращение похищенных Россией украинских детей. Елена Зеленская отметила, что Украина на каждой международной площадке, где только может, постоянно говорит о незаконной депортации наших детей.

"Мы должны повышать этот градус беспокойства и нерва. Потому что, если эта тема будет затихать, мы ее не дожмем", – подчеркнула первая леди.

Она отметила, что для того, чтобы этот вопрос сдвинулся, проводимая работа должна набрать критическую массу.

"На первом этапе критическая масса набралась для того, чтобы создать международную коалицию по возвращению украинских детей. Это было предложение Канады. И потом, когда уже начали присоединяться к коалиции разные страны и уже их 40, следующий этап – их предложения о том, каким образом они будут давить на Россию в разных сферах: гуманитарной, политической, военной. Но наш сегодняшний саммит – это одно из тех событий, которое также накапливает эту энергию", – сказала Зеленская.

Жена президента подчеркнула, что Украина не остановится на этом пути, каким бы сложным он ни был.

"Я сама критически отношусь к тому, когда очень длинные разговоры, а хочется видеть конкретный результат. Но в этом случае пока никто не нашел простого способа вернуть наших детей", – отметила Елена Зеленская.

Отметим, что в нынешнем саммите приняли участие известные личности и эксперты из разных уголков планеты.

Среди участников был авторитетный эксперт по вопросам образования Андреас Шляйхер, известная журналистка Энн Эплбаум, американский актер и кинопродюсер Майкл Дуглас с сыном.

Участвовал в мероприятии прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Участником саммита был также новый министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ранее OBOZ.UA писал, что среди участников Саммита также были первые леди и джентельмены разных стран. В частности, гостями стали первый джентльмен Дании Бо Тенгберг, первая леди Эстонии Сирье Карис, супруга президента Финляндии Cюзанн Иннес-Стубб, первая леди Гватемалы Лукресия Пейнадо, первая леди Литвы Диана Науседене, первая леди Сербии Тамара Вучич, первая леди Сербии Тамара Вучич.

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