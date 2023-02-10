Зеленский встретился в Жешуве с президентом Польши Дудой: говорили больше двух часов. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Жешуве с лидером Польши Анджеем Дудой. Их переговоры длились больше двух часов.

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Об этом сообщили в канцелярии польского президента. Зеленский возвращался в Украину через Польшу после визита в Великобританию и Францию ​​и выступления в Европарламенте.

Во время общения с Дудой украинский лидер "доложил о недавней дипломатической активности в Брюсселе и других европейских столицах".

Кроме того, президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию с безопасностью в Европе, а также необходимость дальнейших совместных действий по поддержке Украины в военном контексте.

Диалог также касался запланированной будущей дипломатической деятельности президента Польши и выстраивания повестки дня перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.

"На следующей неделе Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому данный обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этой деятельности очень важен", – уточнил глава Бюро международных дел канцелярии президента Польши Марцин Пжидач.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского Союза 9 февраля и выступил перед депутатами Европарламента. В своем выступлении глава государства поблагодарил ЕС за беспрецедентную военную помощь Украине для отражения российской агрессии и освобождения суверенной территории нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля глава Украинского государства снова отправился в заграничную командировку. Сначала он посетил Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, по результатам которых в Лондоне объявили о расширении подготовки украинских военных и старте обучения пилотов современных западных истребителей. Кроме того, Украина договорилась с Британией о передаче дальнобойного оружия.