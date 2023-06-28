Зеленский в День Конституции вручил награды украинским воинам. Фото и видео

Во время торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю Дня Конституции президент Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды воинам, мужественно и самоотверженно защищающим суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Глава государства присвоил звание Героя Украины 12 защитникам нашего государства.

Видео дня

Десяти воинам высшее государственное звание было присвоено посмертно. Также в этот день Зеленский вручил несгибаемым украинским воинам "Крест боевых заслуг": среди награжденных была и одна женщина-защитница.

Указами президента Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда":

– Блохе Юрию Игоревичу, младшему лейтенанту (посмертно)

– Корнийчуку Богдану Сергеевичу, лейтенанту (посмертно)

– Кулику Сергею Григорьевичу, штаб-сержанту (посмертно)

– Лабунскому Александру Николаевичу, старшему сержанту (посмертно)

– Лукьяновичу Александру Владимировичку, солдату (посмертно)

– Молчаную Виталию Анатольевичу, лейтенанту (посмертно)

– Оцеркевичу Виктору Ярославовичу, капитану (посмертно)

– Сапилу Виталию Романовичу, лейтенанту (посмертно)

– Сенюку Алексею Александровичу, главному сержанту (посмертно)

– Ступаку Юлиану Юрьевичу, лейтенанту (посмертно).

За Героев, отдавших жизнь в боях за Украину, высокие награды из рук главы государства получали их мамы и жены.

Также указом главы государства присвоено звание Герой Украины с вручением "Золотой Звезды":

– Коваленко Александру Владимировичу, лейтенанту

– Яременко Сергею Владимировичу, полковнику.

Кроме того, за выдающиеся личные заслуги в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу, верность военной присяге награждены отличием президента Украины "Крест боевых заслуг":

– Гнева Виталий Владимирович, старший сержанта– Козаченко Галину Валентиновну, старшего сержанта

– Колинько Сергей Анатольевич, солдат

– Красовский Василий Николаевич, подполковник

– Кузьменко Богдан Константинович, майор

– Лукашевич Иван Владимирович, полковник.

Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. В приветственной речи глава государства подчеркнул, что уже никому в стране не нужно объяснять значение слова "суверенитет".

Также глава государства убежден, что после начала полномасштабной войны ни один украинец больше никогда не будет воспринимать закрепленные в Конституции права и свободы как что-то данное нам сверху. Их сегодня приходится защищать в тяжелой борьбе, иногда – ценой жизни.