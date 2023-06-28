Зеленский в День Конституции вручил награды украинским воинам. Фото и видео
Во время торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю Дня Конституции президент Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды воинам, мужественно и самоотверженно защищающим суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Глава государства присвоил звание Героя Украины 12 защитникам нашего государства.
Десяти воинам высшее государственное звание было присвоено посмертно. Также в этот день Зеленский вручил несгибаемым украинским воинам "Крест боевых заслуг": среди награжденных была и одна женщина-защитница.
Указами президента Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда":
– Блохе Юрию Игоревичу, младшему лейтенанту (посмертно)
– Корнийчуку Богдану Сергеевичу, лейтенанту (посмертно)
– Кулику Сергею Григорьевичу, штаб-сержанту (посмертно)
– Лабунскому Александру Николаевичу, старшему сержанту (посмертно)
– Лукьяновичу Александру Владимировичку, солдату (посмертно)
– Молчаную Виталию Анатольевичу, лейтенанту (посмертно)
– Оцеркевичу Виктору Ярославовичу, капитану (посмертно)
– Сапилу Виталию Романовичу, лейтенанту (посмертно)
– Сенюку Алексею Александровичу, главному сержанту (посмертно)
– Ступаку Юлиану Юрьевичу, лейтенанту (посмертно).
За Героев, отдавших жизнь в боях за Украину, высокие награды из рук главы государства получали их мамы и жены.
Также указом главы государства присвоено звание Герой Украины с вручением "Золотой Звезды":
– Коваленко Александру Владимировичу, лейтенанту
– Яременко Сергею Владимировичу, полковнику.
Кроме того, за выдающиеся личные заслуги в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу, верность военной присяге награждены отличием президента Украины "Крест боевых заслуг":
– Гнева Виталий Владимирович, старший сержанта– Козаченко Галину Валентиновну, старшего сержанта
– Колинько Сергей Анатольевич, солдат
– Красовский Василий Николаевич, подполковник
– Кузьменко Богдан Константинович, майор
– Лукашевич Иван Владимирович, полковник.
Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. В приветственной речи глава государства подчеркнул, что уже никому в стране не нужно объяснять значение слова "суверенитет".
Также глава государства убежден, что после начала полномасштабной войны ни один украинец больше никогда не будет воспринимать закрепленные в Конституции права и свободы как что-то данное нам сверху. Их сегодня приходится защищать в тяжелой борьбе, иногда – ценой жизни.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!