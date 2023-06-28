Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции: уже никому в стране не нужно объяснять значение слова "суверенная". Видео

В среду, 28 июня, президент Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с Днем Конституции. В этот день ей исполнилось 27 лет.

Видео дня

"Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова "суверенная"", – отметил гарант Конституции. На своем канале в Telegram он поделился видео, посвященное современному значению этого документа для нашего народа.

Там сказано, что все то, что сейчас отстаивает наша страна на фронте, закреплено в Основном Законе.

Как заявил Зеленский, после начала полномасштабной войны ни один украинец больше никогда не будет воспринимать закрепленные в Конституции права и свободы как что-либо данное нам сверху. Их сегодня приходится защищать в тяжелой борьбе самопожертвованием и жизнями.

Как писал OBOZREVATEL:

– День Конституции является единственным государственным праздником, закрепленным в самом тексте Основного Закона. Всего было предложено и проработано 15 вариантов Конституции. Больше интересных фактов об этом можно найти по ссылке.

– Поздравления с этой датой в стихах и прозе, а также картинки и открытки ищите в нашей подборке здесь.

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