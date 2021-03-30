Зеленский увеличил орденскую цепь президента до 16 звеньев

Мирослав Семенюк Общество 14:20, 30.03.2021 Обновлено: 14:30, 30.03.2021

Глава государства Владимир Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке президента Украины с 12 до 16 звеньев.

Как сообщается на сайте президента, документом были внесены изменения в положение от 29 ноября 1999 №1507 "Об официальных символах главы государства".

В знаке президента Украины, имеющего форму орденской цепи, Зеленский увеличил число декоративных звеньев на четыре. Количество финифтевых медальонов осталось неизменным.

Кроме того, из пункта 7 указа исключены с 2 по 6 абзацы, в соответствии с которыми знак президента Украины носится на шее и используется при:

  • приеме верительных и отзывных грамот глав дипломатических представительств иностранных государств в Украине;

  • вручении государственных наград Украины, президентских отличий, отличий лауреатов государственных премий Украины;

  • во время телевизионных обращений с посланиями к народу, а также в других случаях, если это предусмотрено нормами протокола.

Знак президента Украины
Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса главы государства. Им стал Игорь Брусило.

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