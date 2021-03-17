Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
20,1 т.
Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса главы государства. Им стал Игорь Брусило.

Соответствующий указ №101/2021 гарант подписал в среду, 17 марта. Об этом говорится на его официальном сайте.

"Назначить Брусила Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Известно, что ранее Брусило занимал должность заведующего отделом Главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации президента предыдущего главы государства. Сейчас этот департамент переименован в Службу Государственного Протокола и церемониала ОПУ.

Брусило называют "главным протоколистом президента". В частности, он отвечал за подготовку встреч, официальных приемов Зеленского.

Игорь Брусило

В интервью Lb.ua Брусило пояснил, что протоколом начал заниматься с 2002 года после окончания КНУ имени Тараса Шевченко.

Согласно декларации госслужащего, он проживает в Борисполе Киевской области, имеет жену и дочь. Среди имущества Брусила: квартира в этом городе на 53,20 кв. м, и еще одна на 75,30 кв. м, которой он владеет на правах совместной собственности. Чиновник ездит на Nissan Qashqai 2010 г. в., а его жена на Nissan Micra 2015 г. в.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров попал в коррупционный скандал. Его заподозрили в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Эта крупнейшая строительная госкорпорация тоже неоднократно фигурировала в скандалах.

  • Татаров отрицал все обвинения и говорил, что не причастен к коррупционным схемам.

  • 13 января Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство НАБУ о передаче производства по Татарову из Службы безопасности в бюро.

  • В НАБУ отметили, что у них пытаются забрать расследование против Татарова.

  • Адвокаты подозреваемого в причастности к коррупционным схемам по делу "Укрбуда" заместителя главы ОПУ Татарова заявили, что детективы НАБУ незаконным способом сообщили чиновнику о подозрении.

УкраинаОфис президентаВладимир ЗеленскийИгорь Брусило