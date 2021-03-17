Зеленский назначил нового замглавы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса главы государства. Им стал Игорь Брусило.

Соответствующий указ №101/2021 гарант подписал в среду, 17 марта. Об этом говорится на его официальном сайте.

"Назначить Брусила Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Известно, что ранее Брусило занимал должность заведующего отделом Главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации президента предыдущего главы государства. Сейчас этот департамент переименован в Службу Государственного Протокола и церемониала ОПУ.

Брусило называют "главным протоколистом президента". В частности, он отвечал за подготовку встреч, официальных приемов Зеленского.

В интервью Lb.ua Брусило пояснил, что протоколом начал заниматься с 2002 года после окончания КНУ имени Тараса Шевченко.

Согласно декларации госслужащего, он проживает в Борисполе Киевской области, имеет жену и дочь. Среди имущества Брусила: квартира в этом городе на 53,20 кв. м, и еще одна на 75,30 кв. м, которой он владеет на правах совместной собственности. Чиновник ездит на Nissan Qashqai 2010 г. в., а его жена на Nissan Micra 2015 г. в.

Как сообщал OBOZREVATEL:

заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров попал в коррупционный скандал. Его заподозрили в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Эта крупнейшая строительная госкорпорация тоже неоднократно фигурировала в скандалах.

Татаров отрицал все обвинения и говорил, что не причастен к коррупционным схемам.

13 января Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство НАБУ о передаче производства по Татарову из Службы безопасности в бюро.