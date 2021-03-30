Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок

Мирослав Семенюк Суспільство 14:20, 30.03.2021 Оновлено: 14:53, 30.03.2021

Глава держави Володимир Зеленський своїм указом подовжив ланцюг на знаці президента України з 12 до 16 ланок.

Як повідомляється на сайті президента, документом були внесені зміни в положення від 29 листопада 1999 №1507 "Про офіційні символи глави держави".

У знаці президента України, що має форму орденського ланцюга, Зеленський збільшив кількість декоративних ланок на чотири. Кількість фініфтевих медальйонів залишилася незмінною.

Крім того, з пункту 7 указу вилучено з 2 до 6 абзаци, відповідно до яких знак президента України носиться на шиї і використовується у разі:

  • прийому вірчих і відкличних грамот глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні;

  • відзначення державними нагородами України, президентських відзнак, відмінностей лауреатів державних премій України;

  • під час телевізійних звернень з посланнями до народу, а також в інших випадках, якщо це передбачено нормами протоколу.

Знак президента України
Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу глави держави. Ним став Ігор Брусило.

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