Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок

Глава держави Володимир Зеленський своїм указом подовжив ланцюг на знаці президента України з 12 до 16 ланок.

Як повідомляється на сайті президента, документом були внесені зміни в положення від 29 листопада 1999 №1507 "Про офіційні символи глави держави".

У знаці президента України, що має форму орденського ланцюга, Зеленський збільшив кількість декоративних ланок на чотири. Кількість фініфтевих медальйонів залишилася незмінною.

Крім того, з пункту 7 указу вилучено з 2 до 6 абзаци, відповідно до яких знак президента України носиться на шиї і використовується у разі:

прийому вірчих і відкличних грамот глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні;

відзначення державними нагородами України, президентських відзнак, відмінностей лауреатів державних премій України;

під час телевізійних звернень з посланнями до народу, а також в інших випадках, якщо це передбачено нормами протоколу.

Знак президента України Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу глави держави. Ним став Ігор Брусило.