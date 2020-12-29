Зеленский присвоил звания 'Герой Украины' экипажу сбитого самолета МАУ

Членам экипажа самолета МАУ рейса PS752, которые погибли в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана, присвоены звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".

Соответствующий указ № 600/2020 президент Владимир Зеленский подписал 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.

Звания присвоили посмертно за героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, сказано в сообщении Офиса президента.

Таким образом, Зеленский наградил:

командира воздушного судна Владимира Гапоненко;

командира самолета – пилота-инструктора Алексея Наумкина;

второго пилота Сергея Хоменко;

старших бортпроводников Екатерину Статник и Игоря Матькова;

бортпроводников Дениса Лыхна, Марию Микитюк, Валерию Овчарук и Юлию Сологуб.

Напомним, в катастрофе с самолетом МАУ 8 января погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины. В Иране спустя несколько дней заявили, что борт случайно был сбит ракетой.

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