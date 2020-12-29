Зеленский присвоил звания "Герой Украины" экипажу сбитого самолета МАУ
Членам экипажа самолета МАУ рейса PS752, которые погибли в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана, присвоены звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".
Соответствующий указ № 600/2020 президент Владимир Зеленский подписал 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.
Звания присвоили посмертно за героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, сказано в сообщении Офиса президента.
Таким образом, Зеленский наградил:
командира воздушного судна Владимира Гапоненко;
командира самолета – пилота-инструктора Алексея Наумкина;
второго пилота Сергея Хоменко;
старших бортпроводников Екатерину Статник и Игоря Матькова;
бортпроводников Дениса Лыхна, Марию Микитюк, Валерию Овчарук и Юлию Сологуб.
Напомним, в катастрофе с самолетом МАУ 8 января погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины. В Иране спустя несколько дней заявили, что борт случайно был сбит ракетой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В правительстве Канады выразили сомнения относительно того, что Boeing 737 в Тегеране сбили из-за человеческой ошибки.
Иранская сторона настаивает именно на такой версии, из-за чего Тегеран не спешит раскрывать подробности крушения самолета и выплачивать компенсацию родным погибших. Такое предположение высказали в МИД Украины.