Зеленский после фронта уехал навестить украинских защитников в больнице в Ивано-Франковске. Видео

Президент Владимир Зеленский посетил в Ивано-Франковске Центр физической и реабилитационной медицины, где проходят лечение защитники Украины. Глава государства выразил благодарность каждому из бойцов и всем медикам за их героический труд.

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Соответствующее видео украинский лидер опубликовал в Telegram. На кадрах видно, что Зеленский осмотрел условия, в которых находятся военные, поинтересовался их состоянием здоровья и самочувствием, а также поддержал уверенность каждого из наших воинов в неотвратимой победе Украины в войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Хочу поблагодарить каждого из наших воинов за подвиг и героизм. Спасибо от всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю быстрого выздоровления!" – подчеркнул президент.

Также глава государства вручил военнослужащим государственные награды – ордена "За мужество" III степени.

"Мы все стремимся к победе, поэтому должны делать все, чтобы достичь наших вполне справедливых целей в защите государства. Оборона – первый приоритет. Украинские воины должны ежедневно чувствовать нашу благодарность и поддержку. Спасибо каждому и каждой, кто борется за украинский народ долгосрочную безопасность, свободу и мир", – отметил Зеленский.

Напомним: накануне Зеленский побывал на передовой под Бахмутом Донецкой области, который много месяцев остается неприступной крепостью для российских захватчиков. Он поздравил мужественных бойцов с Днем сил специальных операций ВСУ и заслушал доклады командиров этого направления.

Также Зеленский наградил всех отличившихся в боях и пожелал им успехов в их храбром деле.

Затем он побывал в командном пункте тактических групп ССО во Временном Яру. Зеленский заслушал доклад командира об оперативной ситуации в зоне ответственности, выполнении особых задач и потребности подразделений в оружии, технике и оборудовании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский получил в подарок шевроны украинских бойцов Сил специальных операций. Эта символика вдохновляет и отражает характер и дух украинских ССО;

– по итогам своей поездки на Донецкое направление обратилось к украинцам, чтобы рассказать о ней. Он напомнил, что Украина отмечает День Сил специальных операций ВСУ, которые остаются примером мужества и героизма для нас и грядущих поколений.