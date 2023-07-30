Зеленский получил в подарок шевроны от украинских спецназовцев на передовой: фото

Президент Украины Владимир Зеленский получил в подарок шевроны украинских бойцов Сил специальных операций. Эта символика вдохновляет и отражает характер и дух украинских ССО.

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Подарки глава государства показал в своем Telegram. Он отметил, что наши спецназовцы – это абсолютная крепость и смелость, поэтому для него большая честь получить шевроны Героев.

"Каждый день, выполняя свои опасные, но очень ценные для нашей страны служебные обязанности, они делают все, чтобы враг не знал покоя на нашей земле. Вчера, в важный для нашего государства и Вооруженных Cил день, для меня было честью получить #ШевроныГероев от наших ССО", – написал президент.

Он назвал подразделения, входящие в милитарный комьюнити и выразил благодарность бойцам за все, что они делают для нашего государства и людей, для победы Украины. В частности, среди перечисленных президентом: Company Group Team, Командование Сил специальных операций, Отдельный центр специальных операций "Восток" имени князя Святослава Храброго, Отдельный центр специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславовича, 140-й отдельный центр сил специальных операций, 142-й учебный центр, подразделения Движения сопротивления, Разведывательно-информационный центр, части информационно психологических операций, Полк обеспечения ССО, Полк связи, Отдельный центр обороны государственной тайны.

Напомним: накануне Зеленский поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил защитников за отвагу в войне против российских оккупантов.

"Воины с несокрушимой волей, выдержкой, смекалкой, мужеством и настойчивостью. Украинские спецназовцы. Вы выполняете широкий спектр боевых задач в самых опасных и сложных условиях. Умело противостоите российскому агрессору, не имея препятствий, которые не смогли бы преодолеть", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Сил специальных операций. Во время рабочей поездки в Донецкую область он посетил расположение подразделения ССО ВСУ и вручил награды защитникам Украины;

– 29 июля президент прибыл под Бахмут в Донецкой области, который много месяцев остается неприступной крепостью для российских захватчиков. Он поздравил мужественных бойцов с Днем сил специальных операций ВСУ и заслушал доклады командиров этого направления.