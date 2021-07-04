Зеленский побывал на борту американского ракетного эсминца. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поднялся на борт ракетного эсминца США Ross. Это произошло во время его рабочей поездки в Одесскую область.

Как сообщается на сайте Офиса президента, глава государства пообщался с командующим 6-го флота американских Военно-морских сил вице-адмиралом Юджином Блэком. Корабль принимает участие в учениях Sea Breeze-2021 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Зеленский поздравил американцев с Днем независимости и обратил внимание, что этот праздник совпадает по дате с Днем ВМС Украины – 4 июля. По его словам, оба события связаны, потому что Украина на Донбассе сейчас защищает свою независимость.

"Мы верим, что, благодаря поддержке наших партнеров и на суше, и на воде, и в воздухе сможет более уверено и успешно защищать нашу независимость", – сказал президент.

По словам Зеленского, нынешние учения станут сигналом, что Украина не останется одинокой в борьбе с российской агрессией.

В свою очередь Блэк добавил, что для американских военных является честью приветствовать президента Украины на борту своего корабля.

Как сообщал OBOZREVATEL, USS Ross DDG 71 прибыл в Черное море 26 июня для участия в учениях Sea Breeze-2021, которые проходят с 28 июня по 10 июля.