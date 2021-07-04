Зеленский побывал на борту американского ракетного эсминца. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
1 минута
155
Зеленский побывал на борту американского ракетного эсминца. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поднялся на борт ракетного эсминца США Ross. Это произошло во время его рабочей поездки в Одесскую область.

Как сообщается на сайте Офиса президента, глава государства пообщался с командующим 6-го флота американских Военно-морских сил вице-адмиралом Юджином Блэком. Корабль принимает участие в учениях Sea Breeze-2021 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Зеленский на борту USS Ross.
Видео дня

Зеленский поздравил американцев с Днем независимости и обратил внимание, что этот праздник совпадает по дате с Днем ВМС Украины – 4 июля. По его словам, оба события связаны, потому что Украина на Донбассе сейчас защищает свою независимость.

"Мы верим, что, благодаря поддержке наших партнеров и на суше, и на воде, и в воздухе сможет более уверено и успешно защищать нашу независимость", – сказал президент.

Зеленский встретился с командующим 6-м флотом США.

По словам Зеленского, нынешние учения станут сигналом, что Украина не останется одинокой в борьбе с российской агрессией.

В свою очередь Блэк добавил, что для американских военных является честью приветствовать президента Украины на борту своего корабля.

Зеленский поднялся на борт эсминца USS Ross.
Зеленский поднялся на борт эсминца USS Ross.

Как сообщал OBOZREVATEL, USS Ross DDG 71 прибыл в Черное море 26 июня для участия в учениях Sea Breeze-2021, которые проходят с 28 июня по 10 июля.

УкраинаОфис президентаВладимир Зеленский