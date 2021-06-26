Американский эсминец Ross уже вошел в Черное море для поддержки Украины

В Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71. Он в составе более 30 кораблей примет участие в военных учениях Sea Breeze-2021.

Как сообщается на сайте командования Шестого американского флота, маневры станут демонстрацией поддержки для Украины со стороны США. Эсминец прибыл 26 июня.

Учения должны объединит вооруженные силы Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии, чтобы проверить их боевые навыки на море, суше и в воздухе.

Напомним, что USS Ross DDG 71 пришел на смену USS Laboon DDG58. Корабль, длина которого составляет 153 метра, оснащен установками системы Aegis, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk, RIM-66 SM-2 и RUM-139 ASROC. Всего таких установок на борту 90, а количество членов экипажа составляет 337 человек.

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Учения Sea Breeze-2021 состоятся с 28 июня по 10 июля. В этом году в них примет участие рекордное количество стран: всего примерно 3 тысячи человек личного состава, 30 кораблей, 30 самолетов, а также 18 водолазных и команд специального назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, USS Ross выдвинулся из военно-морской базы Суда-Бей в Средиземном море 24 июня.