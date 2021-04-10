Зеленский передал Минобороны самолет и вертолет Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский передал Министерству обороны самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1, которые находятся на балансе Государственного управления делами.

Соответствующий указ №154/2021 опубликовали 10 апреля на сайте Офиса президента. Передачей техники займется Кабинет министров.

"Согласиться с предложением Министерства обороны Украины и Государственного управления делами о передаче самолета Ан-148-100В (заводской номер 01-09) и вертолета Ми-8МТВ-1 (заводской номер 804М01), находящихся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства обороны Украины", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против экс-главы страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряда бывших топ-чиновников.