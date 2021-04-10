Зеленський передав Міноборони літак і вертоліт Держуправління справами

Президент України Володимир Зеленський передав Міністерству оборони літак Ан-148-100В і вертоліт Мі-8МТВ-1, які перебувають на балансі Державного управління справами.

Відповідний указ №154/2021 опублікували 10 квітня на сайті Офісу президента. Переданням техніки займеться Кабінет міністрів.

"Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами про передачу літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України", – йдеться в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти ексголови країни Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова і групи колишніх топчиновників.