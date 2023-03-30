Зеленский: освобождение Киевщины в прошлом году стало символом того, что Украина сможет победить в этой войне. Видео

В преддверии годовщины освобождения Киевщины от российских оккупационных войск президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением. Он подчеркнул, что деоккупация этой области стала символом того, что Украина сможет победить в этой войне.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео, демонстрирующее, как мужественно украинцы боролись против захватчиков.

"События, которые невозможно было представить в XXI веке, стали реальностью в городах – спутниках Киева Бучи и Ирпени. Российские войска шли на украинскую столицу с севера и несли смерть и разрушение. Для многих жителей Киевщины прошлый год стал самым страшным за всю жизнь. Киевщина стала символом того, что Украина сможет победить в этой войне", – отметил Зеленский.

Следует отметить, что именно в Ирпене было остановлено российское наступление на столицу. Вместе с профессиональными военными против "второй армии мира" воевали многие добровольцы, которые до 24 февраля 2022 года были обычными гражданскими. Оккупантам так и не удалось полностью захватить Ирпень. Теперь этот город навсегда стал символом украинского героизма и стойкости.

В то же время, Буча навсегда останется болезненным напоминанием о геноциде украинского народа, который совершала Россия.

В общем от преступных действий оккупантов в Киевской области погибли 1137 гражданских лиц, из них только в Буче – 461. Это преимущественно обычные гражданские люди.

Напомним, об освобождении всей территории Киевской области от российских оккупантов стало известно 2 апреля 2022 года. В частности, тогда Вооруженные Силы Украины "выбили" захватчиков из Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее агентство Associated Press опубликовало детальное расследование о захвате российскими войсками Бучи и "зачистке" города, сопровождавшихся пытками и массовыми убийствами украинцев. Российские военные преступники сами хвастались, как пьют и убивают всех подряд.

– Известно, что в Буче также дислоцировалась 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ.

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