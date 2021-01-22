Зеленский указом объявил 23 января всеукраинский траур из-за трагедии в Харькове
Президент Владимир Зеленский подписал указ об оглашении траура в Украине в субботу, 23 января, в связи гибелью 15 человек в нелегальном доме престарелых в Харькове.
Об этом сообщается на сайте ОП. Таким образом, в этот день на всей территории страны будет приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Также должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
"В этой страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура. Потому что лишних граждан в Украине не существует", – сказал Зеленский.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, 21 января в Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" (ул. Нижняя Гиевская, 150Б) погибли 15 человек.
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