Зеленский указом объявил 23 января всеукраинский траур из-за трагедии в Харькове

Президент Владимир Зеленский подписал указ об оглашении траура в Украине в субботу, 23 января, в связи гибелью 15 человек в нелегальном доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщается на сайте ОП. Таким образом, в этот день на всей территории страны будет приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

"В этой страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура. Потому что лишних граждан в Украине не существует", – сказал Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 21 января в Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" (ул. Нижняя Гиевская, 150Б) погибли 15 человек.

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