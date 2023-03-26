Зеленский в День Нацгвардии: вы делаете все, чтобы наше государство выстояло

Национальная гвардия Украины стала важной частью сил обороны нашего государства, которые нерушимо стоят на защите Украины от российской агрессии. Нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу с начала войны с Россией в 2014 году на Донбассе и с первых минут полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

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Об этом в День Национальной гвардии Украины, ежегодно отмечаемый 26 марта, заявил президент нашего государства Владимир Зеленский. Он поблагодарил несокрушимых нацгвардейцев за службу и "стальной характер".

"Национальная гвардия Украины стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, который не дает врагу одолеть Украину. С первых минут 24 февраля и в годы войны на Донбассе – нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло. Спасибо вам за службу и стальной характер!" – написал глава государства.

Зеленский также опубликовал пронзительные фото с нацгвардейцами, ежедневно сдерживающими врага, пытающегося уничтожить нашу страну.

День Национальной гвардии Украины ежегодно отмечается 26 марта с 2015 года. Введен праздник указом президента "...учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка".

Ранее сообщалось, что нацгвардейцы устроили мощную "бавовну" оккупантам в Бахмуте. У врага – десятки раненых и убитых.

Также бойцы НГУ на днях провели массовую "демилитаризацию" военной техники захватчиков. Уничтожение ЗРК "Тор М1", инженерной системы дистанционного минирования "Земледел", РСЗО БМ-21 "Град" и две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" воины показали на ярком видео.