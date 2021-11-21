Зеленский наградил орденом 'За мужество' погибшего на Донбассе воина

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" II степени старшего солдата Уберта Мрачковского. 19 ноября украинский защитник погиб на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На сайте указывается, что награду военному присуждают за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мрачковскому было 33 года, он служил в Восьмом полке специального назначения ССО. Военного называли одним из самых результативных снайперов подразделения.

Также президент Зеленский постановил наградить:

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Орденом Богдана Хмельницкого:

Катеринчика Василия Юрьевича – старший лейтенант;

Окуско Александра Михайловича – майор;

Сущенко Виталия Юрьевича – подполковник.

Орденом "За мужчество" III степени:

Коваля Андрея Владимировича – старший сержант.

Медалью "За военную службу Украине":

Гатаулину Татьяну Владимировну – сержант.

Медалью "Защитнику Отечества":

Балинскую Анну Александровну – старший солдат;

Орлову Светлану Александровну – старший солдат;

Стогния Валентина Михайловича – полковник;

Хомякова Максима Викторовича – мастер-сержант.

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