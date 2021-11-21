Зеленский наградил орденом "За мужество" погибшего на Донбассе воина
Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" II степени старшего солдата Уберта Мрачковского. 19 ноября украинский защитник погиб на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На сайте указывается, что награду военному присуждают за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Мрачковскому было 33 года, он служил в Восьмом полке специального назначения ССО. Военного называли одним из самых результативных снайперов подразделения.Кто еще получил награды?
Также президент Зеленский постановил наградить:
Орденом Богдана Хмельницкого:
Катеринчика Василия Юрьевича – старший лейтенант;
Окуско Александра Михайловича – майор;
Сущенко Виталия Юрьевича – подполковник.
Орденом "За мужчество" III степени:
Коваля Андрея Владимировича – старший сержант.
Медалью "За военную службу Украине":
Гатаулину Татьяну Владимировну – сержант.
Медалью "Защитнику Отечества":
Балинскую Анну Александровну – старший солдат;
Орлову Светлану Александровну – старший солдат;
Стогния Валентина Михайловича – полковник;
Хомякова Максима Викторовича – мастер-сержант.
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