Зеленский наградил орденом "За мужество" погибшего на Донбассе воина

Виталий Семченко
Общество
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Зеленский наградил орденом 'За мужество' погибшего на Донбассе воина

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" II степени старшего солдата Уберта Мрачковского. 19 ноября украинский защитник погиб на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На сайте указывается, что награду военному присуждают за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мрачковскому было 33 года, он служил в Восьмом полке специального назначения ССО. Военного называли одним из самых результативных снайперов подразделения.

Кто еще получил награды?

Также президент Зеленский постановил наградить:

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Орденом Богдана Хмельницкого:

  • Катеринчика Василия Юрьевича – старший лейтенант;

  • Окуско Александра Михайловича – майор;

  • Сущенко Виталия Юрьевича – подполковник.

Орденом "За мужчество" III степени:

  • Коваля Андрея Владимировича – старший сержант.

Медалью "За военную службу Украине":

  • Гатаулину Татьяну Владимировну – сержант.

Медалью "Защитнику Отечества":

  • Балинскую Анну Александровну – старший солдат;

  • Орлову Светлану Александровну – старший солдат;

  • Стогния Валентина Михайловича – полковник;

  • Хомякова Максима Викторовича – мастер-сержант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 ноября скончался военнослужащий 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" майор Руслан Абразовский. Мужчине было всего 44 года, он скончался в больнице Днепра, куда его доставили из зоны проведения Операции Объединенных сил.

  • президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях с чествования памяти активистов Евромайдана. На церемонии возложения цветов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве его нерадостно встретили родственники погибших украинцев.

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