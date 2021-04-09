Зеленский наградил медика ВСУ, вынесшую на себе раненого побратима из-под обстрела

Старший боевой медик горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Светлана Землина, которая спасала раненных под Шумами во время обстрела, указом президента Владимира Зеленского награждена офицерским орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Об этом в пятницу, 9 апреля, на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он подчеркнул, что девушка вытаскивала украинских бойцов из-под обстрела российских войск, рискуя собственной жизнью.

"Находясь вместе с президентом два дня на фронте и общаясь со Светланой, глядя ей в глаза, понимал, как много мы должны этой 24-летней девушке", – написал Данилов.

Он указал, что пока на фронте Светлана и тысячи других воинов защищают Украину, "кто-то продолжает воровать на контрабанде, наживаться на наших месторождениях, вылизывать кремлевские штиблеты, зарабатывать грязные деньги и финансировать масштабную антиукраинскую информационную кампанию".

"Поэтому нам всем нужно еще многое сделать, чтобы отблагодарить Светлану, а в ее лице всех, кто стоит на защите Родины, за их служения. Сделать так, чтобы их спина была прикрыта, и выстрелы из стороны "пятой колонны" не могли прозвучать", – подытожил секретарь СНБО.

Медик Светлана Facebook / Алексей Данилов

Он также поблагодарил родителей девушки – Людмилу Андреевну и Геннадия Анатольевича.

Отметим, Орден Богдана Хмельницкого установлен для награждения граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, в укреплении обороноспособности и безопасности Украины.

Высшая степень ордена – I. Награждение этим орденом осуществляется последовательно, начиная с III степени.

Напомним:

Во время трагического обстрела под Шумами 24-летняя врач-реаниматолог Светлана вытянула раненого украинского защитника с поля боя под прицельным пулеметным огнем. Руководство бригады представило девушку к награждению.

Позже Землина рассказала, как смогла спасти побратима. Кроме того, она мгновенно должна была выбирать, кому из двух выживших бойцов ее помощь нужна была первому.

Известно, что после окончания Ривненского медицинского колледжа девушка стала единственной из своей группы, кто пошел в военкомат.

Светлана Землина и Алексей Данилов Facebook-страница секретаря СНБО

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Зеленский 9 апреля провел второй день в зоне ООС на Донбассе. Он провел ночь в местах дислокации украинских защитников, а в пятницу пообщался с бойцами и вручил им награды.