Зеленский к годовщине уничтожения крейсера 'Москва' установил профессиональный праздник работников ОПК Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский установил профессиональный праздник работников украинского оборонно-промышленного комплекса. Поздравлять людей, работающих ради усиления безопасности нашего государства, украинцы смогут ежегодно 13 апреля.

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Год назад именно в этот день украинские воины отправили ко дну двумя украинскими ракетами "Нептун" флагман Черноморского флота РФ, и без украинских специалистов эта победа вряд ли была бы возможной. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Теперь ежегодно 13 апреля Украина будет отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса. Дата выбрана не случайно: благодаря украинским специалистам год назад защитники нашего государства отправили на дно Черного моря флагман ЧФ РФ "Москва".

"Сегодня у нас выдающийся день. День, когда мы вспоминаем историческое событие и чествуем всех, кто обеспечивает саму возможность таких исторических событий для Украины. 13 апреля 2022 года украинская ракета – это была ракета "Нептун" – помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям. Это было первое применение нашей украинской противокорабельной ракеты в таких боевых условиях – и сразу историческое", – подчеркнул глава государства, который принял участие в мероприятиях по случаю первого Дня работника оборонно-промышленного комплекса.

Зеленский отметил, что учитывая события летней давности, сомнений в том, что именно этот день должен стать днем чествования украинских инженеров, конструкторов, проектировщиков, ремонтников и всех без исключения работников украинского ОПК - не было никаких.

"Именно поэтому этот день, 13 апреля, с сегодняшнего дня будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Соответствующий указ я подписал. И для меня честь сейчас – приветствовать всех, кто работает в украинском ОПК… Всех, кто модернизирует, ремонтирует, проектирует и строит украинскую силу!" – отметил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что впереди у украинской оборонной промышленности – период расцвета. Ведь суверенное и независимое государство должно быть способно всегда себя защитить.

Он также подчеркнул, что наша страна должна развивать и наращивать производство отечественного вооружения, ракет, снарядов, техники, двигателей. По словам Зеленского, Украина уже начала производить артиллерию, пушки, снаряды, развивает новые технологии в направлении производства БПЛА и морских дронов.

"Украинский оборонно-промышленный комплекс может стать – и станет! – одной из ключевых отраслей нашей экономики, как это и должно быть со времени обретения независимости. Наша цель – чтобы Украина всегда, при любых обстоятельствах в мире была способна обороняться и могла экспортировать безопасность тем в мире, кто уважает Украину и кого уважаем мы. Это амбициозная цель. Но мы уже доказали за время этой войны, что можем достичь любой амбициозной цели", – заметил Зеленский, обращаясь к работникам ОПК.

Он также добавил, что "ценить людей, ценить наших работников и работниц ОПК и смежных отраслей и компаний – значит, иметь возможность защитить свое государство и независимость".

Президент вручил высокие государственные награды работникам ОПК. Их заслуги в защите Украины были отмечены орденами Богдана Хмельницкого III степени, орденами "За заслуги" II и III степеней, орденами Даниила Галицкого и княгини Ольги III степени, медалями "За труд и победу".

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский отметил госнаградами 284 защитника: из них 186 – посмертно. Поименный перечень награжденных высокими отличиями содержится в 4 указах, опубликованных на сайте главы государства.