'Здесь я смонтировала свое первое видео': завершилась зимняя смена 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

На Закарпатье подошла к концу зимняя смена "Блогер Кемп", организованная Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны. Особенностью этой смены стали мотивационные мастер-классы от актрисы сериала "Школа" Ирины Кудашовой. Она поделилась с Кемперами своим опытом на пути к успеху, рассказала, как открыть в себе таланты и развивать их, в том числе с помощью социальных сетей.

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"Это место – просто магия. В этом Кемпе у каждого ребенка есть шанс почувствовать себя особенным, нужным и важным", – отметила актриса Ирина Кудашова.

Звездная гостья снимала с детьми видеотренды, а самые лучшие работы – опубликовала в своих соцсетях. Овладение навыками блогинга и онлайн-профессий стало для детей важным шагом к раскрытию собственного таланта.

"Самое интересное в Кемпе – это то, что мы учимся монтировать видео. На занятиях я попробовала себя в роли режиссера монтажа, узнала разные программы и смонтировала свои первые видео!", – делится впечатлениями Милана, участница зимней смены "Блогер Кемп".

Также во время этой смены дети особенно нуждались в общении с психологами. В этот раз специалисты Фонда Рината Ахметова отметили рост запроса на индивидуальные консультации.

"В работе мы обучаем технику исцеления – это обработка травматического опыта, поиск ресурсов на проживание этого опыта. Полезной была арт-терапия, различные психологические игры", – подвела итоги зимней смены "Блогер Кэмп" Ольга, психология Фонда Рината Ахметова.

А еще во время "Блогера Кемпа" дети отдыхали на свежем воздухе, участвовали в спортивных играх, квестах, творческих мастер-классах и арт-терапии. Это помогло им отвлечься от стресса, найти новых друзей и раскрыть таланты.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины", почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"