Здесь самое горячее направление войны: Порошенко передал инженерным подразделениям на восточный фронт спецтехнику для постройки фортификаций

Восточный фронт – самое горячее направление войны. Пока боевые бригады сдерживают нашествие неприятеля, строители срочно возводят фортификационные сооружения. Здесь крайне не хватает специальной техники, а время не ждёт. Поэтому Петр Порошенко во время поездки на Восток передал инженерным подразделениям спецтехнику.

Военные строители получили четыре экскаватора, бензопилы, пилорамы, грузовик и стирально-душевой комплекс. Об этом Петр Пороршенко рассказал в своем видео.

"На фронте очень тяжело: московская орда давит, выжигает все артиллерией и авиабомбами. Сейчас очень важно строить качественные укрепления, которые смогут выдерживать постоянные обстрелы и вражеские "мясные" штурмы. Чем быстрее мы снабдим наших воинов техникой для строительства линий обороны, тем больше человеческих жизней сможем уберечь", – убежден Порошенко.

Поэтому мы продолжаем поставлять экскаваторы Силам обороны. Они уже активно работают в Сумской области, где до сих пор сохраняется угроза российских атак. На этот раз они отправились в бойцы 23 инженерно-позиционного полка Сил поддержки, которые несут службу на Восточном направлении. Ребята почти круглые сутки строят новые фортификационные сооружения, и для выполнения поставленных задач им необходимы легкие и маневренные копатели, чтобы минимизировать человеческие усилия", – пояснил лидер партии.

"Дополнительно мы с Мариной и ОО "Дело Громад" также передали военным грузовик DAF Leyland, стирально-душевой комплекс, пилорамы и бензопилы. Это уже не первая встреча с этими ребятами и точно не последняя. Должны вместе обеспечить защиту украинской земли", – убежден Порошенко.

Ранее Петр Порошенко передал шесть экскаваторов и другую строительную технику в инженерные подразделения Сумской области, которые возводят оборонные рубежи на северной границе с государством-агрессором. Фонд Порошенко еще с осени сделал заказы на строительные машины. В общей сложности уже законтрактовали 32 единицы – как новые, так и подержанные. Их оперативно приводят в рабочее состояние и передают на фронтовые направления.

"Европейская Солидарность" инициировала создание в Верховной Раде ВСК по строительству фортификационных сооружений. Петр Порошенко призвал власти выделить средства на оборонные укрепления еще в августе 2023 года. "Было требование о внесении изменений в бюджет для резкого увеличения финансирования фортификационных сооружений. Начиная с октября на этот счет были проведены три Ставки, были даны жесткие поручения. Но построение не началось и деньги не были выделены", – напомнил Порошенко в интервью Виталию Портникову.

"Сейчас у нас есть другая крайность – непрозрачное выделение финансирования и очень сильная затяжка с вводом их в эксплуатацию. У нас нет этого времени. Срок, отведенный для этого – два месяца. Через два месяца мы должны были сдать эту позицию", – считает Порошенко.

"Наше предложение, наше законодательное требование о создании Временной следственной комиссии по фортификационным сооружениям не ставится на голосование четвертый месяц. А это как раз то единство, вокруг которого мы должны объединиться. Единство вокруг вооруженных сил и единство вокруг фортификационных сооружений. Потому что народ имеет право знать – темпы строительства, где мы можем поддержать и ускорить, знать прозрачность финансирования для того, чтобы как на "большом воровстве" не набивали карманы те же лица. Извините, сегодня речь идет о существовании государства", – подчеркнул Порошенко.