В России Петра Порошенко назвали "экстремистом". Оккупанты подчеркивают, что экстремистская деятельность пятого президента Украины состоит в том, что он хочет растерзать РФ, чтобы она прекратила свое существование. и это тот редкий случай, когда русские сказали правду.

"Здесь они не соврали" – сказал Порошенко в эксклюзивном интервью "5 каналу".

По словам лидера "Евросолидарности", он разочарован, поскольку был уверен, что россияне всегда лгут, а здесь "это один из уникальных и единичных случаев, когда они сказали правду".

"Сначала они против меня и моей семьи ввели санкции в 2018 году, затем ввели позиции ареста активов, сейчас перешли к конфискации. И в конце концов они объявили меня террористом и экстремистом в аргументацию, что я причастен к уничтожению россиян", - рассказал Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что это признание факта, и он гордится этим.

"Они говорят, что моя экстремистская деятельность заключается в том, что я хочу разорвать Россию, чтобы она прекратила свое существование – и здесь они не соврали", – заявил пятый президент.

Он также рассказал, что россияне приняли формальное решение, когда конфисковали актив нардепа.

"У меня вся российская собственность была захвачена еще в марте 2014 года. Более ценно не то решение, которое они обнародовали о конфискации, а более ценно то, что там подробно описано, подтверждено, что "в 2014 году они захватили, в 2017 году террорист и экстремист Порошенко порезал все оборудование, которое не смог вывезти, и вывел все денежные активы и направил их на финансирование Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, это звучит как представление для награждения.

"Я это так воспринимаю. Да – экстремист, да – под санкциями, и так – буду все делать для того, чтобы вас уничтожать, потому что вы так мотивировали мою страну", – резюмировал лидер "ЕС".