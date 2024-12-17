Заявил, что боялся смерти: в Сумской области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Сумской области мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации после получения повестки. Житель Сумщины заявил, что он боялся смерти и принял решение не появляться в военкомат.

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Об этом сообщается в приговоре Лебединского районного суда Сумской области. Согласно материалам суда, 5 июня 2024 года мужчина освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за хранение наркотиков и кражу транспортного средства.

20 июня он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В тот же день мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый признал свою вину и объяснил, что после освобождения из мест лишения свободы нашел женщину, с которой сейчас проживает. Он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Однако после вручения повестки для отправки в воинскую часть десантно-штурмовых войск он испугался смерти и решил не появляться.

Мужчина отметил, что осознавал ответственность, но считал такое решение лучшим. В совершенном раскаялся. Суд, изучив материалы дела, признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Жителя Сумщины приговорили к 3 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области суд признал виновным мужчину, который уклонился от мобилизации. После прохождения военно-врачебной комиссии, признавшей его годным к службе, он категорически отказался получать повестку, ссылаясь на свою "болезнь".

Впрочем, во время рассмотрения дела суд установил, что гражданин за медицинской помощью из-за "болезни" не обращался, о том, что он болеет, никому ничего неизвестно. За это гражданина приговорили к трем годам лишения свободы.