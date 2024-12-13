Утверждал, что он 'болеет': в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Хмельницкой области суд признал виновным уклонившегося от мобилизации мужчину. После прохождения ВВК, признавшей его годным, гражданин категорически отказался от повестки, сославшись на свою "болезнь".

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За это его приговорили к трем годам лишения свободы. Подробности со ссылкой на приговор Теофипольского райсуда Хмельницкой области сообщает ТСН.

Суд установил, что в июле 2024 года житель Хмельницкой области прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Однако он категорически отказался получать повестку и не явился в ТЦК для отправки на военную службу.

В суде мужчина свою вину признал и заявил, что раскаивается. Он рассказал, что сотрудники ТЦК остановили его, когда он утром ехал на работу – и сразу же отвезли на медосмотр. По словам гражданина, он болеет, но не имел возможности предъявить членам ВВК подтверждающие документы, потому что не взял их с собой. Поэтому медики сочли его пригодным к мобилизации, а сотрудники ТЦК хотели вручить повестку.

"Ему стали вручать повестку, от которой отказался, поскольку не предоставили возможности подготовить все медицинские документы, однако отказ от повестки работники ТЦК не оформляли, намеревались оставить на ночь в ТЦК, чтобы утром отправить в воинскую часть, поэтому вызвал полицию. Приехали полицейские, также прибыл некий старший работник ТЦК, имевший право оформлять отказ от повестки, ему зачитали текст повестки о необходимости явки на следующий день в 5 часов утра и отпустили. Однако в указанное время не явился, поскольку боится идти на военную службу", – процитировали в решении суда показания мужчины.

Впрочем, во время рассмотрения дела суд установил, что граждан за медицинской помощью из-за "болезни" не обращался, о том, что он болеет, никому ничего неизвестно.

Отбросил суд и еще один аргумент мужчины, отметив, что то, что он проходит "обучение по профессии 8334 "Водитель погрузчика" в Тернопольском областном коммунальном учебно-курсовом центре, не является основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации".

На основании установленных данных суд признал жителя Хмельнитчины виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания. Впрочем, у мужчины еще 30 дней с момента оглашения приговора на то, чтобы обжаловать его в апелляционном суде.

Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда. Как и в случае с жителем Хмельнитчины, он был признан годным к мобилизации, однако гражданин служить отказался.

39-летнего жителя Нового Раздола суд признал виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с двумя годами испытательного срока.