Затяжная магнитная буря накроет Украину в апреле: прогноз

С конца марта по середину апреля прогнозируется затяжная магнитная буря, которая отразится на здоровье метеозависимых людей.

Об этом сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН. Отмечается, что в ближайшие дни 23-24 марта будет наблюдаться магнитное возбуждение, а с 28 по 30 придется пик магнитных бурь.

В начале апреля будет спокойная ситуация и только с 8 числа начнется меняться геомагнитное положение. Так, 10, 16 и 17 апреля Землю накроют магнитные бури.

Отметим, что магнитные бури могут влиять на состояние здоровья человека в зависимости от возраста, наличия хронических заболеваний и микроклимата, в котором он проживает.

Чаще всего метеозависимость проявляется у людей, которые мало бывают на свежем воздухе, заняты умственным трудом и ведут малоподвижный образ жизни.

Кроме того, на состояние здоровья могут влиять перепады атмосферного давления, резкие перепады температур, влажность атмосферного воздуха, скорость движения ветра и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Украину обрушится трехдневная магнитная буря, которая отразится на самочувствии людей.