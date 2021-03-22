Затяжна магнітна буря накриє Україну в квітні: прогноз

З кінця березня до середини квітня прогнозується затяжна магнітна буря, яка позначиться на здоров'ї метеозалежних людей.

Про це повідомляє сайт Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН. Зазначається, що найближчими днями 23-24 березня буде спостерігатися магнітне збудження, а з 28 до 30 припаде пік магнітних бур.

На початку квітня буде спокійна ситуація і тільки з 8 числа почнеться змінюватися геомагнітне становище. Так, 10, 16 і 17 квітня Землю накриють магнітні бурі.

Додамо, що магнітні бурі можуть впливати на стан здоров'я людини залежно від віку, наявності хронічних захворювань і мікроклімату, в якому вона проживає.

Найчастіше метеозалежність проявляється у людей, які мало бувають на свіжому повітрі, зайняті розумовою працею і ведуть малорухливий спосіб життя.

Крім того, на стан здоров'я можуть впливати різкі зміни атмосферного тиску, перепади температур, вологість атмосферного повітря, швидкість руху вітру та інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну накриє триденна магнітна буря, яка відіб'ється на самопочутті людей.