Затерянные среди гор: как эпидемия и реформа Минздрава уничтожают медицину в горных районах Украины

Потерять младенца по дороге в роддом, который расположен в полусотне километров. Как такое могло случиться? Все просто – на период жесткого локдауна большинство гинекологических и родильных отделений в Украине закрыли или перепрофилировали под больных COVID-19.

Как следствие – в случае осложнений во время беременности или тяжелых родов женщине могут просто не успеть предоставить необходимую помощь. Собственно, как это и случилось в Ивано-Франковской области.

Коммунальное некоммерческое предприятие "Верховинская многопрофильная больница" – один из немногих в регионе, где работает родильное отделение. Но на период пребывания Ивано-Франковской области в красной зоне, его закрыли. Все это время рожениц были вынуждены возить в другой населенный пункт. В результате – две женщины потеряли по дороге детей. Врачи помочь не успели.

Лидер Женского движения, правозащитница Ирина Суслова, которая сейчас активно занимается вопросом качества медицинских услуг для женщин в условиях пандемии, говорит: украинская практика по отмене плановых операций, закрытие гинекологических и родильных отделений на период карантина – дикость. Особенно в горных районах, где дорожные условия и так плохие.

"Год назад весь мир столкнулся с такой же проблемой, как и Украина. Но что делали другие государства в течение этого времени? Они создавали дополнительные койко-места, проводили кислород, искали дополнительных врачей, открывали резервные отделения. Что происходит у нас по состоянию на сейчас? Мы обсуждаем проблемы, что и год назад. Украина потеряла год", – заявила Суслова.

Правозащитница добавила, что тысячи украинцев, проживающих в горной местности, в будущем вообще могут потерять доступ к специализированной медицинской помощи. А все из-за ликвидации надбавок для врачей вторичного звена, работающих в горных районах.

Так, согласно закону Украины "О статусе горных населенных пунктов" и постановлением КМУ №648 от 11.08.1995 г., лица, работающие в горных районах, должны получать 25% надбавки к ставке. Касается это и медиков. Однако на практике постановление не выполняется.

При внедрении второго этапа медреформы, который стартовал в апреле 2020 года, Минздрав ликвидировал 25-процентные надбавки врачам вторичного звена, работающих в горной местности. То есть гарантированные государством доплаты потеряли узкопрофильные специалисты – травматологи, гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи и так далее. Тогда как медработники первичного звена надбавки сохранили.

"В Украине статус горных имеют 714 населенных пунктов, в которых проживают сотни тысяч человек. И каждый из них имеет право на доступ к качественным медицинским услугам. Однако, в результате "ошибки", сознательно допущенной Министерством здравоохранения Украины при внедрении второго этапа медреформы, жители горных районов могут потерять это право. А врачи вторичного звена, работающие в такой местности, уже лишены гарантированных законом надбавок. В кратчайшие сроки министерство должно разработать постановление о восстановлении 25-процентной надбавки врачам вторичного звена, работающим в горной местности, и подать его на принятие КМУ", – отметила Суслова.

Правозащитница подчеркнула: доплаты частично покрывали расходы медучреждений на логистику, ведь добираться врачам к рабочему месту в горных районах крайне сложно из-за большого расстояния между населенными пунктами. Теперь же эти средства они уже год, как не получают. Спасают только доплаты за больных коронавирусом.

Известно, что вопросом возобновления надбавок врачам вторичного звена, работающим в горных населенных пунктах, в настоящее время занимается рабочая группа, созданная при Минздраве. Однако в течение многих месяцев вопрос не сдвинулся с мертвой точки.