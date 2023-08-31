Заставляют брать паспорт РФ: на Херсонщине оккупанты устроили террор украинцам через медиков

Российские оккупационные войска оказывают огромное давление на украинцев, которые отказывается брать документы государства-агрессора. В частности, граждан Украины ограничивают в оказании медицинских услуг.

Видео дня

Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в интервью агенству "Укринформ". По его словам, в оккупации очень сложно выжить без российского паспорта.

Кроме того, оккупанты проводят усиленные проверки на блокпостах и проверят наличие документов РФ.

"Это очень сложно (выживать без российского паспорта в оккупации. – Ред.), потому что давление на людей, не оформивших этот паспорт, – безумное просто. И из-за ограничений к медицинским услугам. И из-за усиленных проверок на блокпостах", – сказал Соболевский.

В некоторых медицинских учреждениях украинцам без документов России просто отказывают в обслуживании. Есть больницы, где с украинским паспортом людей еще принимают, но угрожают, что в следующий раз "поблажек" не будет.

В большинстве случаев таких угрозы исходят именно от врачей, которых оккупанты свезли в оккупированные города Украины из России. В то же время, по словам Соболевского, местные врачи относятся к население по-другому.

Напомним, что ранее назначенный Россией так называемый "глава" администрации поселка Лазурное на Херсонщине Александр Дудка пригрозил, что жителям, которые не получили паспорт России, не будут выдавать медикаменты. В частности не получат инсулин люди с диабетом, для которых он жизненно необходим.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Запорожской области россияне активно готовят незаконные выборы, чтобы роспропаганда могла продемонстрировать нужные Кремлю "результаты". Также усиливается давление на местное население с требованием получать паспорта страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!