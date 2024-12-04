УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Защитники Мариуполя получили дипломы от французской кулинарной школы

Мария Шевчук
Общество
1 минута
339
Защитники Мариуполя получили дипломы от французской кулинарной школы

Трое защитников города Мариуполя – Денис Дятченко, Евгений Хазан и Виталий Агеев – успешно завершили курс кулинарии во французской школе Cuisine Mode d'Emploi(s) и получили дипломы. Учеба проходила под руководством шеф-повара Тьерри Маркса, обладателя звезды Мишлен.

Видео дня
Защитники Мариуполя получили дипломы от французской кулинарной школы

Защитники в течение двух месяцев овладевали искусством французской кухни и хлебопекарства, учились основам ведения ресторанного бизнеса. Кроме теории, они имели возможность практиковаться в ресторане "La Cantine".

Защитники Мариуполя получили дипломы от французской кулинарной школы

Поддержал защитников проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали". Благодаря этой поддержке защитники Мариуполя овладели новой профессией, которая поможет им адаптироваться после службы в гражданской жизни.

Защитники Мариуполя получили дипломы от французской кулинарной школы

Кроме защитников, новую профессию во Франции овладевали переселенцами из Мариуполя, в том числе представители малого бизнеса, самой молодой участнице курса было 18 лет.