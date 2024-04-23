'Защита Украины' касается всех: Рада приняла законопроект, по которому парней и девушек не будут разделять

Депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли в первом чтении законопроект № 11092, которым предлагают отменить распределение в обучении дисциплине "Защита Украины" для мальчиков и девочек. "За" проголосовал 291 парламентарий.

Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко. По словам Гончаренко, законопроект "Об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки" позволит девушкам и парням на равных обучаться обращению с оружием и тактической медицине на "Защите Украины".

В пояснительной записке законопроекта говорится, что его целью является содействие развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки к национальному сопротивлению.

Авторы проекта закона также надеются, что он поможет формировать ответственных граждан, которые будут знать, как обеспечить свою безопасность и безопасность других, и иметь "высокий уровень оборонного сознания".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Сухопутных войсках ВСУ ранее призвали утвердить политику призыва женщин на службу в армии по примеру Израиля и готовиться к тому, что в ближайшие годы украинок придется мобилизовать.

– С октября 2023 года женщин с медобразованием обязали встать на воинский учет, хотя о принудительной мобилизации речи не идет.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

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