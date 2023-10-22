Военный учет для женщин-медиков: в ВСУ объяснили, что это значит для украинок

С 1 октября 2023 года гражданки Украины с медицинским образованием должны встать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. При этом о принудительной мобилизации женщин речь не идет.

Данный процесс необходим для того, чтобы государство понимало объем резерва медицинских работников. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, никаких существенных изменений не произошло, ведь женщины, которые учились в медицинских вузах и имели медицинское образование, всегда были военнообязанными. Однако теперь им нужно просто стать на военный учет в ТЦК и СП.

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"С 1 октября сейчас все женщины-медики – фармацевты, акушеры, стоматологи, должны явиться в свои терцентры, кто еще этого не сделал, стать на военный учет, пройти медицинскую комиссию и получить военный учетный документ", – заявил Фитьо.

Также он добавил, что этот процесс всегда продолжался, поэтому никакого ажиотажа возле ТЦК и СП с 1 октября не наблюдалось. В Сухопутных войсках ВСУ объяснили, что градус вокруг этого вопроса подогревала российская пропаганда. Именно страна-агрессор запускала дезинформацию, мол, все женщины-медики будут мобилизованы и отправлены на фронт. Однако речь идет вообще не о мобилизации, а о том, что сейчас украинское государство должно четко знать о резервах медицинских работников.

Напомним, с 1 октября текущего года женщины с фармацевтическими и медицинскими специальностями должны встать на военный учет. Тех, кто этого не сделает, предположительно будут штрафовать.

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