Защищают Украину с оружием в руках: кто из депутатов областных и городских советов пошел на войну

Нашему врагу выгодно распространять фейки о том, что депутаты не воюют и прячутся за спинами народа. В конце 2022 года Движение ЧЕСТНО направило обращение ко всем областным советам и городским советам областных центров.

Видео дня

В каждом совете, который предоставил данные, есть депутаты, взявшие в руки оружие. Некоторые даже уже составили мандат, чтобы позволить следующему соратнику из партийного списка зайти в совет и выполнять представительскую функцию.

В Черновицком городском совете на военную службу пошли 26% депутатов. Все они выполняют боевые задания в военных формированиях Украины.

Взяли в руки оружие более четверти депутатов. В таких условиях собрать кворум для принятия решений в совете может быть достаточно трудно. Следовательно, проблемы города могут решаться дольше и сложнее. Поэтому несколько депутатов решили сложить мандаты и дать возможность новым депутатам их заменить.

В их числе депутаты городского совета от партии "Народный контроль" Иван Гончарюк и Михаил Яринич. Они сообщили, что слагают свои полномочия и остаются в Вооруженных силах защищать Родину от врага, а места депутатов городского совета должны занять достойные кандидаты. Соответствующие заявления они подали в совет в ноябре и сейчас уже не являются депутатами.

Служит также депутат от партии Команда Михайлишина Сергей Козак. На службу он вернулся в первые дни вторжения, ведь у него есть боевой опыт службы в АТО. Сейчас он вернулся на фронт, но ему удается совмещать депутатские обязанности и службу.

Горсовет Днепра уступает Черновцам всего на 1%. Однако здесь большинство из тех, кто служит, имеет контракт добровольческого формирования территориального общества (ДФТГ) и может разорвать его в любой момент.

Днепровский городской совет сообщил, что еще несколько депутатов являются добровольцами ДФТГ неофициально.

В этом городе есть добровольческое формирование при мэрии. Это "Стража Днепра", которая была официально создана при горсовете 7 марта 2022 года. Но это юридическая дата создания, а фактически первые добровольческие группы вышли патрулировать улицы и районы вечером 24 февраля.

В состав формирования входят и депутаты городского совета. Руководителем был назначен представитель "Европейской солидарности" Артем Хмельницкий.

Депутат Алексей Безуглый от "Пропозиция" также принимал участие в ДФТГ и рассказывал о боевом согласовании своего подразделения.

В Киевсовете проходят службу 23% процентов депутатов. Здесь депутаты все равно распределились на мобилизованных и добровольцев ДФТГ.

Киевский городской совет насчитывает больше всего депутатов – 120. 27 из них после 24 февраля 2022 года вступили в ряды сил обороны или территориальной обороны. Взяли оружие в руки представители почти всех политсил, кроме одной. Вполне ожидаемо, это представители уже запрещенной ОПЗЖ, которую в Киевсовете возглавляет известный эксрегионал Александр Попов. Тот самый, который в 2013 году как глава КГГА пытался помешать Революции Достоинства, устанавливая на Майдане "елку".

Напомним, выходцы из ОПЗЖ все еще остаются в органах местного самоуправления, ведь парламент уже почти год откладывает решение о лишении пророссийских депутатов мандатов в местных советах и в ВРУ.

Наибольший процент депутатов, взявших в руки оружие, имеет фракция "Голоса". Вторую позицию занимает фракция "Батькивщины", ведь около 40% депутатов от партии присоединились к защите государства. Третью позицию занимает партия "Еднисть", у которой также четыре из пяти депутатов на службе имеют контракт с ДФТГ. Следующими в рейтинге внефракционные депутаты, "Слуга народа", УДАР и ЕС.

По данным Киевсовета, в рядах батальонов терробороны и ВСУ на востоке и юге Украины несут военную службу депутаты Киевского городского совета Олесь Маляревич, Алина Михайлова, Вадим Васильчук и Юрий Федоренко.

Алина Михайлова на военной службе с 2016 года. На фронте она познакомилась со своим парнем Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом – первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя Украины.

После полномасштабного вторжения службу они несли вместе. 7 марта 2023 года Да Винчи погиб в бою под Бахмутом. Защищал страну с 18 лет, уйдя на фронт еще в 2014-м.

Поэтому депутаты не просто воюют. Они и их семьи также теряют на фронте близких людей.

Кроме названных выше депутатов Киевсовета есть еще Александр Погребиский, который также пошел на военную службу. Однако отметил, что депутатских обязанностей с себя не снимает и будет продолжать заниматься развитием Киева.

Во Львовском городском совете на службе находятся пять депутатов, все они выполняют боевые задания в рядах военных формирований.

На службе находится секретарь совета Маркиян Лопачак, являющийся участником комбатантского объединения "Легион Свободы". Взял в руки оружие и депутат от ВО "Свобода" во Львовском городском совете Андрей Тягнибок, младший брат председателя партии Олега Тягнибока.

Глава Украинской Галицкой партии в горсовете Львова Тарас Чолий защищает страну в составе 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны. Служит и депутат от "Европейской солидарности" Татьяна Шевченко.

Также в зоне боевых действий служит депутат от партии "Голос" 26-летний Игорь Шолтыс. Позже в феврале 2023 года он заявил, что слагает полномочия депутата из-за того, что не может совмещать свою службу в ВСУ и депутатство.

Три депутата Хмельницкого городского совета и по одному из Черниговского и Черкасского городских советов проходят военную службу. Все они мобилизованы или подписали контракт с ВСУ или другими военными формированиями Украины.

В Хмельницком сразу три депутата от партии "Команда Симчишина" взяли в руки оружие. Однако информацию о деталях службы найти сложно, ведь данные военнослужащих конфиденциальны и писать можно только при желании и с разрешения военных.

Служат и несут потери не только депутаты, но и члены их семей. Мужчину потеряла депутат Хмельницкого городского совета от "Команды Симчишина" Анастасия Яровая.

В Черкассах находится один депутат от "Европейской солидарности" Руслан Батыр. В ноябре он получил повышение по службе.

В Черниговском совете на службе находится и депутат от партии "Родной дом", однако в публичном доступе нет информации, кто именно из депутатов фракции является военнослужащим.

Среди областных советов наибольшее количество защитников имеет Тернопольский, ведь 12 депутатов (или 19%) присоединились к силам обороны. Все они являются мобилизованными или контрактниками военных формирований и будут нести службу к победе и демобилизации.

Председатель совета сообщил, что сегодня воюют депутаты Тернопольского областного совета Степан Барна, Тарас Юрик, Олег Валов, Валерий Чоботар, Любомир Крупа, Владимир Гач, Василий Деревянный, Тарас Дячун, Богдан Бутковский, Олег Любинский, Мария Чашка, Василий Чашка.

Единственная среди них женщина Мария Чашка является заместителем командира батальона "Карпатская Сечь" ("Легион Свободы"). Война для нее началась восемь лет назад, когда на фронт ушел ее сын. Мария также подписала контракт и принялась учиться военному делу. Когда в бою погиб командир, она возглавляла подразделение.

Депутат от ЕС Тарас Юрик пошел в военкомат в первые дни вторжения, хотя и не имел военного опыта. Как руководитель "Ассоциации футбола Тернопольщины", он еще 23 февраля планировал проведение спортивных мероприятий, однако на следующий день все изменилось.

Следующими в рейтинге являются Закарпатский облсовет, пятеро депутатов которого проходят военную службу. Это 8% от общего числа народных избранников.

Прессслужба Закарпатского облсовета рассказывает о службе депутатов на официальном сайте.

Первое фото в мае активно распространялось в СМИ, ведь на нем профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор читает студентам лекции по окопу, в перерывах между боями. Он также депутат Закарпатского облсовета.

Облсовет также сообщил, что в ряды обороны вступила депутат Ирина Галай. Ирина – рекордсменка Украины, первая украинская альпинистка, поднявшаяся на две высокие вершины мира – Эверест и К2. В своих соцсетях Ирина сообщает, что новые вершины будут покоряться только после победы.

В Черновицком облсовете три депутата – около 5% – проходят военную службу. Например, с начала вторжения на службе депутат от партии "Народный контроль" Андрей Кухарук находится на фронте.

В Черкасском облсовете на военную службу пошли два депутата, что составляет 3% от общего числа. На службе, в частности, заместитель председателя областного совета Сергей Лесной. Он выполняет задачи на юге Украины.

Как показывают результаты исследования, местные депутаты часто выбирают защищать свою общину и Украину не только в сессионном зале, но и на фронте с оружием в руках. Их вклад, как и вклад каждого украинца, приближает нашу победу, а значит, должны продолжать бороться и поддерживать друг друга в борьбе за общее будущее.

Вместе с тем ДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНО обращает внимание правительства на то, что новые ограничения по выезду за границу депутатов местных советов существенно ухудшают ситуацию для общин. Местные избранники с первых дней войны усиливают дипломатический фронт, помогают с привлечением гуманитарной помощи и восстановления.