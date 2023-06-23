'Защищают страну в горячих точках': глава СБУ вручил награды спецназам ЦСО 'Альфа'. Фото

Глава Службы безопасности Украины, Василий Малюк, вручил награды 47 спецназовцам Центра специальных операций "А". Эти отважные военные сегодня стоят на защите страны в самых опасных зонах вооруженного конфликта.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Сегодня состоялась церемония награждения государственными и ведомственными наградами, приуроченная к 29-летию создания данного подразделения.

"Война продемонстрировала, что такие профессионалы, как вы, критически нужны Украине. Благодарен каждому из вас за службу! Уверяю: и руководство государства, и все украинцы, и я лично очень ценим то, какой важный вклад в будущую победу вносит ЦСО "А", – отметил Василий Малюк.

Он подчеркнул, что спецназовцы СБУ, получившие награды, заслужили их полностью. Это явно подтверждается фактом того, что с начала полномасштабного вторжения пять сотрудников ЦСО "А" были награждены званием "Герой Украины", но, к сожалению, из них четыре получили это звание посмертно.

А сегодня Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины еще двум спецназам "А" СБУ.

На церемонии вручения наград почтили память погибших Героев, выполняя боевые задания.

"Лучшие из лучших отдают свои жизни за Родину. Такие потери очень болезненны для Службы. Это та высокая цена, которую мы платим за свободу и будущее Украины", – добавил Василий Малюк.

Он поблагодарил спецназовцев за мужество и профессионализм во время выполнения уникальных спецопераций.

"Украинский народ – гордится вами. А враг – боится. И это лучшая оценка!" – отметил Председатель СБУ.

Василий Малюк пожелал собратьям сил и воодушевления ради главной цели – освобождения Украины и скорейшей Победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 21 июня присвоил государственные награды 106 защитникам Украины. Из этого количества 63 военнослужащих получили ордены или медали посмертно.

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