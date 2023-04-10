Воевал за Украину с 2014 года: в Тернопольской области простились с 34-летним военным. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. В Тернопольской области простились с 34-летним военным Сергеем Якимчуком. Он погиб под Бахмутом. Защитник отстаивал свободу и независимость нашей страны еще с 2014 года.

Видео дня

Печальную новость сообщили в Подволочиском поселковом совете. Из этой громады – села Старомищина был родом боец (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Провели молодого воина, любимого сына, мужественного собрата, доброго друга и односельчанина, бойца 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Якимчука. Неутешительная мать хоронит своего сына, который пошел по зову своего сердца и был до последнего вздоха верен Богу и присяге на верность Украине. Многие знали Сергея, ведь начиная с 2014 года он участвовал в АТО и, стоит отметить, что показал себя с очень мужественной стороны", – говорится в сообщении.

Якимчук один из всей Подволочиского громады в 2015 году был в АТО. Защитник удостоен высокой государственной наградой Украины – ордена "За мужество" ІІІ.

Кроме того, он участвовал в военных парадах на Крещатике вместе с побратимами в честь Дня независимости Украины.

"А сегодня его собратья, не стесняясь слез, с почестями хоронят своего друга и брата по духу. Большое количество земляков, а среди них многие молодые, военнослужащие и духовенство пришли попрощаться с Сергеем", – добавили в поселковом совете.

Похоронили героя под звуки Гимна Украины и тихой душевной молитвы возле могилы его отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в селе Богдановка.

Также за Украину отдал жизнь редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения РФ он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!