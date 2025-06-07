Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров выдал очередную порцию чуши на российском пропагандистском телевидении. Хорошо известный украинцам "кровосися" заявил, что чешского писателя Ярослава Гашека, который является автором романа "Похождения бравого солдата Швейка", якобы, зарубили топором бандеровцы.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Денис Казанский. Там он поделился и видео со словами новопровозглашенного в РФ "академика" Азарова.

"Надо абсолютно серьезно относиться к тому, что делает этот киевский режим. А он взял на вооружение так называемые методы аттентата. Это бандеровские методы, когда, например, Ярослава Гашика объявили врагом украинского народа и жестоко на глазах у семьи зарубили топором. Объявили и зарубили", – заявил беглец Азаров.

Со своей стороны Казанский отреагировал на заявление экс-премьер-министра Украины и отметил, что писатель умер на своей Родине в Чехословакии.

"Коллаборационист Николай Азаров заявил, что чешского писателя Ярослава Гашека, который написал "Бравого солдата Швейка", зарубили топором бандеровцы. В трусиках, как Иисуса... На самом деле Гашек умер в Чехословакии в 1923 году, когда никаких бандеровцев еще не было и близко", – говорится в сообщении украинского журналиста.

Казанский напомнил, что в России этого персонажа "недавно провозгласили "академиком" и мечтают поставить гауляйтером Украины".

Кто такой Ярослав Гашек

Ярослав Матей Франтишек Гашек (родился в 1883 году, Прага) – выдающийся чешский писатель-сатирик, автор сатирического романа "Приключения бравого солдата Швейка", участник Первой мировой войны. В 1918-1920 годах служил в Красной армии на Восточном фронте, был членом совдепа Иркутска. Умер писатель 3 января 1923 года в городке Липнице-над-Сазавой (Чехия).

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года стало известно, что бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова заочно будут судить за государственную измену и антиукраинские месседжи в соцсети Telegram. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении его и его помощницы, которая сбежала в Россию.

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