Запрет выезда депутатам местных советов за границу грозит местному самоуправлению – движение 'Честно'

Запрет выезда депутатам местных советов за границу очень вредит местному самоуправлению. Депутаты массово составляют свои мандаты, что может привести к потере кворума и поставить под угрозу демократическое развитие государства.

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Об этом написала на своей Facebook-странице главный редактор сайта движения "Честно" Ирина Федоров. Она отметила, что напрямую обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "не наступать на грабли".

Также Федоров сообщила, что еще в феврале движение "Честно" обратилось к главе комитета по местному самоуправлению Елене Шуляке с просьбой, чтобы профильный комитет поговорил с премьером и помог исправить эту ошибочную политику.

Однако это не дало результата, закончившись "коловоротом бумаги в природе". Поэтому, по словам Федоров, местное самоуправление уже очень скоро ощутит нелестные последствия такого запрета.

"Мы обратились к главе комитета Елены Шуляк еще в феврале, чтобы профильный комитет поговорил с главой Кабмина и помог пофиксировать эту ложную политику. Наше письмо направили Шмыгалю, Шмигаль на МВД, МВД снова на Шмыгаля. Коловрат бумаги в природе. А результатов. Будем иметь, к сожалению, неутешительные последствия", – написала Ирина Федоров.

Напомним, что в начале года Верховная Рада запретила местным депутатам, независимо от возраста, пола, наличия инвалидности или других оснований пересекать границу. Такое решение было принято после поездки в Таиланд нардепа Николая Тищенко.

Однако депутаты местных советов, в отличие от нардепов, не получают зарплаты, соответственно, "командировки" они оформлять не могут.

Следовательно, если депутат или невоеннообязанный местный политик (в возрасте 60 лет, многодетный отец и т.п.) решит поехать в командировку по работе, он уже не может этого сделать. Это касается, например, и депутатов-медиков, часто посещающих консилиумы или делающих операции за границей.

Из-за этого запрета депутаты местных советов массово составляют мандаты. Кто-то из них делает это для того, чтобы иметь возможность уехать по работе за границу или без лишних проблем навестить близких. А кто принципиально не согласен с новациями правительства.