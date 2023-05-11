'Запорожсталь' направил 1,2 млн грн на восстановление жилья пострадавших от обстрелов работников

Металлургический комбинат "Запорожсталь" помогает своим работникам восстановить пострадавшее в результате вражеских обстрелов жилье. Сумма материальной помощи в рамках программы уже превысила 1,2 млн. грн., сообщают на сайте компании.

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"С начала полномасштабной войны в Украине Запорожье страдает от вражеских обстрелов. Разрушений испытывает энергетическая, социальная и жилищная инфраструктура города, в частности дома работников "Запорожстали" и других предприятий "Метинвеста". Чтобы поддержать рабочих, на "Запорожстали" внедрили программу по восстановлению их жилья , пострадавшего от обстрелов. Обращение принимают на специально созданной внутренней горячей линии", – уточнили на предприятии.

В квартирах и частных домах рабочих производят демонтаж и замену поврежденных элементов кровли, оконных и дверных блоков, штукатурные работы разного уровня сложности, косметический ремонт и т.д.

Кроме помощи в восстановлении жилья, при необходимости работники могут бесплатно проживать в социальных объектах "Метинвеста" в Запорожье.

"Комбинат "Запорожсталь" – это не агрегаты и машины, а многотысячный коллектив, живущий и работающий в городе. С первых дней полномасштабного вторжения на "Запорожстали" начали программу по поддержке сотрудников, дома которых разрушились в результате обстрелов. Первоочередно экстренные ремонтные бригады помогали в первичном ремонте. Впоследствии программу поддержки расширили до предоставления финансовой помощи на восстановление жилья. На сегодняшний день уже почти 100 сотрудников "Запорожстали" и других запорожских предприятий "Метинвеста" получают помощь от компании", - отметил гендиректор "Запорожстали" Роман Слободянюк.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова также положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого около 500 000 человек получили более 4000 т товаров первой потребности, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского — медикаменты и оборудование почти на € 250 000. Также в рамках инициативы было открыто направление психологической реабилитации для мирных жителей с помощью программы "Несокрушимая мама". А вместе с Protez Hub проект проводит программу по протезированию сотрудников и членов их семей. 13 человек уже получили протезы стоимостью 30 тысяч евро. Группа потратила 2,5 млн грн на создание первой в Украине онлайн-платформы для специалистов в области протезирования.