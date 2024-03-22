'Запорожсталь' Ахметова присоединилась к помощи пострадавшим от ракетной атаки горожанам

Металлургический завод "Запорожсталь" помогает спасательным службам города и организовал временное жилье для запорожцев, потерявших квартиры из-за ракетной атаки окупантов.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Роман Слободянюк.

"Очень длинный и сложный день для Запорожья и всей Украины. Разрушение домов, инфраструктуры, и самое страшное - разрушение человеческих жизней. Искренне сочувствую родным погибших. Присоединяемся к помощи городу: наши специалисты и техника уже работают бок о бок со спасателями и медиками для устранение страшных последствий вражеской атаки", – написал он.

Он также сообщил, что "Запорожсталь" оказывает помощь сотрудникам, пострадавшим в результате утренней массированной ракетной атаки в Запорожье.

"В настоящее время есть 13 обращений от работников, дома которых были повреждены вражескими обстрелами. Им предоставляется материальная помощь в первичном восстановлении поврежденных домов. При необходимости - дополнительная медицинская и психологическая помощь от наших специалистов. На базе социальных объектов Метинвеста в Запорожье подготовлены места размещения для тех сотрудников и их семей, которые в этом нуждаются", – рассказал Слободянюк.

Как известно, сегодня Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В результате атаки в Запорожье разрушены жилые дома, есть пострадавшие среди мирного населения.