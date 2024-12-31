Запомнят все гости: смешные тосты на Новый год-2025

Тосты могут быть настоящим стрессом для тех, кто не привык выступать на публике. В этом случае лучше заранее приготовиться и изучить несколько точных и лаконичных пожеланий, которые улучшат настроение всем за праздничным столом. Новогодние тосты – это не просто традиция, но и особый ритуал.

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Тосты – это прекрасная возможность сказать близким людям то, что, возможно, трудно произнести в обычный день. Это могут быть слова благодарности, любви, поддержки, пожелания счастья и успеха. Хорошая речь способна придать празднику торжество и сделать его незабываемым. OBOZ.UA собрал лучшие искренние, смешные и забавные тосты на Новый год.

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П'ємо за гроші у гаманці!

П'ємо за руку у руці!

За міцні, сталеві нерви,

За невичерпні резерви!

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Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

І усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! З Новим Роком!

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Пусть в будущем году будет множество радостных новостей, много хороших и прекрасных дел. Пусть Новый год принесет вожделенную победу! И мечтаю, чтобы через 12 месяцев мы встретились в полном составе за большим семейным столом и отпраздновали самое главное – наступление мира.

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Желаю мудрости, как у Змеи, чтобы вы всегда молодо выглядели и никогда не старели, а при необходимости сбрасывали старую кожу. Не упускайте радости и находите возможность всегда посмеяться над приятными моментами.

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Пусть каждый день нового года станет началом новой жизни, полной смысла и радости. Пусть сила и мудрость Змеи сопровождают нас весь год, принося удачу и процветание.

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За Новый год, новые начинания и счастливые перемены! Пусть все мечты сбудутся, а сердца будут преисполнены любовью. За то, чтобы денег было как звезд на небе, а проблем как снега в пустыне!

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Желаю, чтобы этот год был таким же ярким, как новогодняя гирлянда, таким же сладким, как праздничный торт, и таким же незабываемым, как этот вечер!

Вітаю з Новим роком щиро!

Чого бажаю? Звісно, миру.

А ще здоров`я, це важливо,

І грошового вам напливу,

І романтичного кохання,

І щоб здійснилися жадання,

Рік кращим був, аніж минулий,

Натхнення щоб душа відчула!

***

Рік Змії – чудова мить

Хай же в ньому вам щастить.

Море сміху я бажаю,

Й з Новим роком вас вітаю!

***

Оптимист не ложится спать до 12 ночи, чтобы встретить Новый год, пессимист не ложится спать до 12 ночи, чтобы убедиться, что старый год наконец-то ушел. За оптимистов, пессимистов и за то, чтобы Новый год было одинаково приятно, как встречать, так и провожать!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка!

***

Змія приходить з Новим роком

І бажає, щоб під боком

Була своя власна хата

На емоції багата.

Щоб у гаражі – машини,

І підкорені вершини.

Щоб здоров’я було в нормі,

Ну а тіло – в гарній формі.

День за днем, і крок за кроком…

З новим щастям, з Новим роком!

***

Вас вітаю з Новим роком,

Щастя вам і миру в хаті,

Щоб на радість і любов

Ви завжди були багаті.

Рік новий нехай удачі

Принесе вам цілий міх,

Хай горять від щастя очі,

І звучить дитячій сміх.

***

З Новим роком вас усіх!

Хай дзвенить щасливий сміх,

Хай багата буде хата

Та завжди веселі свята.

Щоб не знали ви утоми,

Щоб завжди чекали вдома.

Хай цей рік найкращим буде

В оцю мить, потім й усюди!

***

Хочется, чтобы в новом году каждый из нас имел не самое лучшее, а свое. Потому что лучшее не всегда может стать своим, а вот свое всегда самое лучшее. Берегите близких и любимых! С Новым годом!

***

Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, где есть веселье и не умолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь нового Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в новом году в ваших домах всегда раздавался смех и было счастье!

***

Поднимаю бокал за самый хороший и волшебный праздник – Новый год! Давайте войдем в 2025 год с новыми целями, новыми идеями и новыми силами. Пусть рядом с нами всегда будет бесконечное счастье, пусть в наших сердцах всегда будет заряд бодрости и позитива.

***

Давайте выпьем за 365 дней, ожидающих нас впереди, за 365 возможностей, за 365 новых страниц жизни, за 365 чудес, которые с нами случатся! За Новый год, который нам все это подарит!

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