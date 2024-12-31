Запомнят все гости: смешные тосты на Новый год-2025
Тосты могут быть настоящим стрессом для тех, кто не привык выступать на публике. В этом случае лучше заранее приготовиться и изучить несколько точных и лаконичных пожеланий, которые улучшат настроение всем за праздничным столом. Новогодние тосты – это не просто традиция, но и особый ритуал.
Тосты – это прекрасная возможность сказать близким людям то, что, возможно, трудно произнести в обычный день. Это могут быть слова благодарности, любви, поддержки, пожелания счастья и успеха. Хорошая речь способна придать празднику торжество и сделать его незабываемым. OBOZ.UA собрал лучшие искренние, смешные и забавные тосты на Новый год.
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П'ємо за гроші у гаманці!
П'ємо за руку у руці!
За міцні, сталеві нерви,
За невичерпні резерви!
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Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
І усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! З Новим Роком!
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Пусть в будущем году будет множество радостных новостей, много хороших и прекрасных дел. Пусть Новый год принесет вожделенную победу! И мечтаю, чтобы через 12 месяцев мы встретились в полном составе за большим семейным столом и отпраздновали самое главное – наступление мира.
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Желаю мудрости, как у Змеи, чтобы вы всегда молодо выглядели и никогда не старели, а при необходимости сбрасывали старую кожу. Не упускайте радости и находите возможность всегда посмеяться над приятными моментами.
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Пусть каждый день нового года станет началом новой жизни, полной смысла и радости. Пусть сила и мудрость Змеи сопровождают нас весь год, принося удачу и процветание.
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За Новый год, новые начинания и счастливые перемены! Пусть все мечты сбудутся, а сердца будут преисполнены любовью. За то, чтобы денег было как звезд на небе, а проблем как снега в пустыне!
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Желаю, чтобы этот год был таким же ярким, как новогодняя гирлянда, таким же сладким, как праздничный торт, и таким же незабываемым, как этот вечер!
Вітаю з Новим роком щиро!
Чого бажаю? Звісно, миру.
А ще здоров`я, це важливо,
І грошового вам напливу,
І романтичного кохання,
І щоб здійснилися жадання,
Рік кращим був, аніж минулий,
Натхнення щоб душа відчула!
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Рік Змії – чудова мить
Хай же в ньому вам щастить.
Море сміху я бажаю,
Й з Новим роком вас вітаю!
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Оптимист не ложится спать до 12 ночи, чтобы встретить Новый год, пессимист не ложится спать до 12 ночи, чтобы убедиться, что старый год наконец-то ушел. За оптимистов, пессимистов и за то, чтобы Новый год было одинаково приятно, как встречать, так и провожать!
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка!
***
Змія приходить з Новим роком
І бажає, щоб під боком
Була своя власна хата
На емоції багата.
Щоб у гаражі – машини,
І підкорені вершини.
Щоб здоров’я було в нормі,
Ну а тіло – в гарній формі.
День за днем, і крок за кроком…
З новим щастям, з Новим роком!
***
Вас вітаю з Новим роком,
Щастя вам і миру в хаті,
Щоб на радість і любов
Ви завжди були багаті.
Рік новий нехай удачі
Принесе вам цілий міх,
Хай горять від щастя очі,
І звучить дитячій сміх.
***
З Новим роком вас усіх!
Хай дзвенить щасливий сміх,
Хай багата буде хата
Та завжди веселі свята.
Щоб не знали ви утоми,
Щоб завжди чекали вдома.
Хай цей рік найкращим буде
В оцю мить, потім й усюди!
***
Хочется, чтобы в новом году каждый из нас имел не самое лучшее, а свое. Потому что лучшее не всегда может стать своим, а вот свое всегда самое лучшее. Берегите близких и любимых! С Новым годом!
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Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, где есть веселье и не умолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь нового Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в новом году в ваших домах всегда раздавался смех и было счастье!
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Поднимаю бокал за самый хороший и волшебный праздник – Новый год! Давайте войдем в 2025 год с новыми целями, новыми идеями и новыми силами. Пусть рядом с нами всегда будет бесконечное счастье, пусть в наших сердцах всегда будет заряд бодрости и позитива.
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Давайте выпьем за 365 дней, ожидающих нас впереди, за 365 возможностей, за 365 новых страниц жизни, за 365 чудес, которые с нами случатся! За Новый год, который нам все это подарит!
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