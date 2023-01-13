Старый Новый год: смешные щедривки для взрослых
С 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год. Так, вечером 13-го числа, который еще называется Щедрый вечер, издавна было принято ходить щедровать, исполняя специальные песни-стихи.
К празднику OBOZREVATEL собрал самые веселые щедривки для взрослых.
Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою – там жито копою,
Де віл рогом – то там жито стогом.
Де віл хвостом – то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
***
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Баночку івасів – щоб ніколи не висів,
Кільце ковбаски – щоб стояв до Паски,
Бутилочку кагору – щоб дивився вгору,
А як не дасте – то він до пупа приросте!
***
Щедрівочка щедрувала,
З новим роком вас вітала,
Щоб і курки в вас неслися,
Щоб і свині в вас велися,
Щоб і кіт у домі нявкав
і собака в дворі гавкав,
Щоб ваш дім фінанси мав,
а в господаря стояв!
***
Щоб євро сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Лексус ще у парі,
У хаті – з мрамору камін,
Та й бассейн, хоча б один.
Щоб гідромассажер з Джакузі,
Щоб Хенессі бовталось в пузі.
Вітаю зі Старим Новим Роком!
***
Я щедрую-посіваю…
Дайте грошей! Більш не знаю!
***
Я прийшов пощедрувати –
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно – добрі люди!
***
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, когда и как правильно посевать на Старый Новый год: что нужно и что нельзя делать.
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