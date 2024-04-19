Заморозки и небольшие дожди: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 20 апреля

В субботу, 20 апреля, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Кроме того, ожидаются ночные заморозки от 0 до 5°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптики также предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Ночью на территории Украины без осадков. Впрочем, днем в южных, центральных областях и в Крыму пройдут умеренные дожди. В Житомирской, Хмельницкой и Харьковской областях тоже может накрапать.

Ветер юго-восточный (на юге и юго-востоке страны северо-восточный), 7-12 м/с, днем на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Ночью в западных, северных и областных областях сильные заморозки 0-3°С, на остальной территории ночная температура 3-8°С тепла.

В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°С. Днем воздух прогреется до 16°С, на востоке и юго-востоке страны до 22°С. На высокогорье Карпат ночью ожидается до 8°С мороза, а днем до 5°С тепла.

В Киеве и Киевской области в субботу, 20 апреля, переменная облачность, без осадков. Синоптики предупредили о ночных заморозках в регионе – 0-3°С. Ветер юго-восточный, порывы до 12 м/с. Температура днем в регионе от 11 до 16 ° С тепла.

В столице температура ночью 1-3°С, на поверхности почвы заморозки 0-2°С. Днем воздух прогреется до 15°С тепла. Ночью 20 апреля в Киеве ожидаются заморозки 0-2°С. Поэтому синоптики предупредили о I уровне опасности, желтом. Ночью, 20 апреля, по Киевской области ожидаются сильные заморозки до минус 3°С. Это ІІ уровень опасности, оранжевый.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Ночью 20 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях могут быть сильные заморозки 0-3°С. Это ІІ уровень опасности, оранжевый.

В Полтавской и Кировоградской областях на поверхности почвы заморозки до -5°С. Это считается и уровень опасности, желтый.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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